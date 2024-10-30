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США призвали закончить войну в Газе после сообщения о десятках жертв израильского авиаудара

© BBC 30 октября, 2024 16:36

Мир 0 комментариев

США назвали ужасающим удар израильской авиации по пятиэтажному жилому дому на севере сектора Газа, в результате которого, по данным палестинских источников, погибли и пропали без вести 93 человека.

Удар был нанесен в ночь на вторник в районе населенного пункта Бейт-Лахия. Сначала сообщалось, что погибли 93 человека и порядка 40 пропали без вести. Экстренные службы сообщали, что десятки жильцов находятся под завалами.

По последней информации, 93 человека — общее число жертв, в которое входят и погибшие и пропавшие без вести.

Данные поступают от министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и нуждаются в независимой проверке.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен гибелью множества мирных жителей в результате авиаудара.

«Это ужасающий инцидент с ужасными последствиями», — сказал он, особо подчеркнув гибель двадцати детей. «Трагическая цена, которую заплатили гражданские в этом последнем ударе, — еще одно напоминание о том, что необходимо положить конец этой войне», — сказал Миллер.

Командование ЦАХАЛ заявило, что проверяет сообщения о гибели гражданского населения.

В последние две недели израильские военные проводят масштабные рейды на севере сектора Газа, в частности, в Джабалии, Бейт-Хануне и Бейт-Лахии.

Рейды в больнице

Сообщается также, что в ходе израильского удара ранения получили порядка 150 человек. Руководитель больницы в Бейт-Лахии Абу Сафия заявил, что лечебное учреждение не может оказать помощь всем раненым из-за нехватки медикаментов и персонала. Экстренная помощь, по его словам, оказывается детям.

«В больнице не осталось ничего, кроме средств для оказания первой медицинской помощи, многие медики и сотрудники больницы арестованы военными», — сказал Сафия.

В Армии обороны Израиля подтверждают, что на прошлой неделе военные провели рейд в больнице, здание которой, по их информации, используется боевиками ХАМАС.

Израильское командование объясняет, что цель масштабной операции последних недель на севере Газы — не позволить ХАМАС перегруппироваться.

По словам военных, боевики прячутся среди мирного населения. В ХАМАС это отрицают.

В заявлении ЦАХАЛ, опубликованном во вторник, говорится, что за последние несколько суток были убиты 40 террористов в Джабалии, некоторые из них, по данным военных, занимались минированием маршрутов израильской техники.

Риск голода

Между тем, на севере сектора Газа усугубляется гуманитарный кризис, сотни тысяч человек живут в ужасных условиях. На прошлой неделе комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что израильское военные подвергают бомбардировкам, осаде и риску голода все населения сектора.

Он также назвал недопустимым, чтобы вооруженные группы палестинских боевиков оперировали среди мирного населения, подвергая его угрозе.

В понедельник парламент Израиля — Кнессет — большинством голосов принял два закона, которые запрещают агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР или UNRWA) работать в Израиле и на территориях, находящихся под его контролем.

Израиль считает, что некоторые сотрудники БАПОР сотрудничают с палестинскими радикальными группировками.

Израильская разведка утверждала, что по меньшей мере 12 сотрудников агентства были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого были убиты более 1200 израильтян и около 250 захвачено в плен.

 

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