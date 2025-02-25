США предложат Украине соглашение о разделе средств от ресурсов в обмен на безопасность

США на этой неделе предложат Украине двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасность страны в обмен на совместное участие в разработке ресурсов страны через "Инвестиционный фонд реконструкции". Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомился Euronews и источник, знакомый с предложением.

Двусторонняя сделка и связанное с ней соглашение о фонде "станут неотъемлемыми элементами архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретными шагами по установлению прочного мира", говорится в документе.

В проекте соглашения говорится, что США сохранят 100-процентную финансовую долю в фонде и будут управлять им совместно с Киевом "для продвижения экономической ценности, связанной с ресурсами Украины, включая минеральные, нефтегазовые ресурсы, инфраструктуру и порты, до тех пор, пока фонд не будет полностью профинансирован".

Согласно проекту, фонд будет функционировать в период реконструкции и возвращения Украины к показателю ВВП на конец 2021 года.

Правительство Украины должно вносить в фонд 50% доходов за вычетом операционных расходов, но предусмотрено увеличение взноса до 66% в отношении любой территории, которая в настоящее время оккупирована Россией и может быть деоккупирована.

Взносы в фонд со стороны Украины будут продолжаться "до тех пор, пока не достигнут суммы в 500 миллиардов долларов США", говорится в документе.

Соглашение о фонде "будет отдельно предусматривать, что правительство Украины дополнительно внесет в фонд сумму, равную удвоенной сумме, которую США предоставят Украине после даты заключения соглашения", говорится в документе: "С этой целью США намерены обеспечить долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины".



Проект документа, попавший в распоряжение Euronews, датирован 21 февраля 2025 года, но источник сообщил, что документ предполагалось утвердить в эту среду (26 февраля) "без каких-либо изменений".

На момент публикации ни правительство Украины, ни правительство США не ответили на просьбу прокомментировать проект соглашения.

Напряженные отношения

Отношения между Украиной и США охладились после того, как переизбранный президент США Дональд Трамп начал переговоры о прекращении войны напрямую с российскими властями, отодвинув на второй план президента Украины Владимира Зеленского и назвав его на прошлой неделе "диктатором".

Несколько европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стамера и уходящего канцлера Германии Олафа Шольца, выступили в защиту Зеленского после заявлений Трампа.

Украина вступила в четвертый год войны 24 февраля.

Поддержка страны со стороны ЕС по-прежнему занимает важное место в повестке дня лидеров. 6 марта президент Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит глав государств Евросоюза, чтобы обсудить события в стране и усилия ЕС по обороне.

Вчера Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин примет европейских миротворцев, направленных в Украину в рамках потенциальной сделки по прекращению войны. Это заявление он сделал в начале встречи в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину.