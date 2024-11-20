США передадут Украине противопехотные мины

Решение уходящей администрации Джо Байдена о поставке Киеву противопехотных мин последовало за разрешением использовать сравнительно дальнобойные ракеты ATACMS для атак на международно признанную российскую территорию (по целям в аннексированном Россией Крыму ВСУ били ими и до того).

Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину свободно использовала противопехотные мины. Поставлять такие мины Киеву администрация Байдена не желала по причине их опасности для гражданского населения и из-за возражений других стран и международных организаций.