США отменили гранты на демократию для стран бывшего СССР

Госдепартамент США отменил 139 грантов для иностранных проектов на общую сумму 214 миллионов долларов. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщило консервативное издание The Washington Free Beacon. Госсекретарь США Марко Рубио утвердил это решение накануне, а его реализация начнется уже с 15 апреля, отмечает издание.

США перестают финансировать проекты, продвигающие, в частности, "гражданское участие" в Узбекистане, "устойчивость новостных редакций" в Молдове, "противодействие дезинформации" в Белоруссии, "экологическую устойчивость" в Армении и другие. Кроме того, отменены гранты на "медийное разнообразие" в Великобритании.

Первичный обзор программ предоставляемой США иностранной помощи был проведен Госдепартаментом в конце февраля, однако затем возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) провел дополнительное расследование, по результатам которого итоговое количество грантов, подлежащих блокировке, было увеличено.

Как отмечает издание, большинство программ финансировались по решению Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) внутри Госдепа. "Эти программы сосредоточены на расточительных инициативах в сфере DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность - Ред.), они финансируют неправительственные организации, деятельность которых не соответствует приоритетам администрации, и впустую тратят деньги налогоплательщиков", - говорится во внутренней служебной записке Госдепа, которую цитирует издание.