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США: около 8000 солдат из КНДР готовы сражаться с ВСУ. Зеленский осудил «нулевую» реакцию Запада

Euronews 1 ноября, 2024 11:14

Мир

По оценкам Вашингтона, бóльшая часть северокорейских военнослужащих, переброшенных в Россию, находится в Курской области. Они могут быть привлечены к боевым действиям против Украины "в ближайшее время".

В администрации Джо Байдена утверждают, что около 8000 солдат из Северной Кореи сейчас находятся на границе России и Украины и готовятся вступить в бой с ВСУ "в ближайшие дни".

Эти цифры значительно превышают оценки главы Пентагона Ллойда Остина, который днём ранее заявил, что "несколько тысяч" северокорейцев выдвинулись в направлении Курской области с тренировочных площадок на востоке России, а "небольшое их число" уже там.

"Если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, они станут законными военными целями", – отметил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром обороны и делегацией из Южной Кореи.

Опасные связи

Растущее военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей стало предметом обсуждений в Совете Безопасности ООН, где заместитель американского постпреда Роберт Вуд озвучил цифры Госдепа.

Действия России в отношении КНДР не только опасны, но и противоречат её обязанностям как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Военное сотрудничество России с КНДР нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые запрещают как закупки оружия для КНДР, так и обеспечение военной подготовки.

Роберт Вуд, заместитель постоянного представителя США при ООН: "У меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: продолжает ли Россия утверждать, что на её территории нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", – сказал дипломат.

Как сообщается, российский представитель на вопрос не ответил, после чего заседание закрыли.

В среду Василий Небензя заявил членам Совбеза, что взаимодействие России с Северной Кореей в военной и других областях "соответствует международному праву и не нарушает его".

По оценкам США, в России находится в общей сложности 10 000 северокорейских военнослужащих. В Сеуле заявили, что это число увеличилось до 11 000.

В Киеве назвали ещё более впечатляющие цифры: украинская военная разведка сообщила, что около 12 000 северокорейских военнослужащих, включая 500 офицеров и трёх генералов, уже находятся в России, их обучение проводилось на пяти военных базах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, что северокорейские войска "ещё не участвовали" в боевых действиях, но, по его словам, это вопрос "дней, а не месяцев".

Украинский лидер также раскритиковал "нулевую" реакцию Запада на прибытие северокорейских войск в Россию для борьбы с Украиной в интервью, опубликованном его офисом в четверг. Он добавил, что его "удивляет молчание Китая".

Углубление отношений Северной Кореи с Россией вызвало обеспокоенность в мире по поводу того, какие новые военные технологии Пхеньян может получить в обмен на развёртывание войск, и может ли это побудить другие страны направить свои собственные силы для участия в войне.

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Мир 20:51

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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