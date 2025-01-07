США обвинили Россию в разжигании гражданской войны в Судане

Россия поддерживает обе стороны гражданской войны в Судане. С таким заявлением в понедельник, 6 января, выступила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. В ноябре 2024 года Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с призывом к воюющим в Судане сторонам прекратить огонь и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Все остальные 14 стран СБ ООН тогда поддержали документ.

"Россия выбрала создание препятствий: оставаться в одиночестве, голосуя за то, чтобы поставить под угрозу мирных жителей, и в то же время финансировать обе стороны конфликта – да, именно это я и сказала: обе стороны", - заявила Томас-Гринфилд. Как отмечает Reuters, она не стала вдаваться в подробности о том, как и зачем РФ это делает.

В постпредстве Соединенных Штатов при ООН позже заявили, что Вашингтон знает о "постоянном интересе России к торговле золотом в Судане" и осуждает любую материальную поддержку воюющих сторон, "будь то через незаконную торговлю золотом или поставку военной техники".

"Мы считаем, что сотрудничество суданских властей в сфере добычи золота с российскими организациями и физическими лицами, попавшими под санкции, может оказаться вредным для долгосрочных интересов Судана и чаяний суданского народа положить конец войне", - сказал представитель постпредства США при всемирной организации.

"Мы сожалеем, что США пытаются судить другие мировые державы по своим меркам, - прокомментировал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - Очевидно, что в Pax Americana, который наши американские коллеги пытаются сохранить любой ценой, отношения с другими странами строятся только на их эксплуатации и преступных схемах, направленных на обогащение США".

В декабре постпред РФ Василий Небензя назвал данные о том, что Москва разжигает войну в Судане, "измышлениями, распространяемыми западными странами и их СМИ".