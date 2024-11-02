Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

США направляют на Ближний Восток эсминцы и истребители

© Deutsche Welle 2 ноября, 2024 14:03

Мир 0 комментариев

Вашингтон перебрасывает в ближневосточный регион дополнительные эсминцы для противоракетной обороны, эскадрильи истребителей, а также несколько дальних ударных бомбардировщиков B-52 ВВС США.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить в ближневосточный регион дополнительные эсминцы для противоракетной обороны (ПРО), эскадрильи истребителей и самолеты-заправщики, а также несколько дальних ударных бомбардировщиков B-52 ВВС США. Об этом говоритсяв пятницу, 1 ноября, в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, мера предпринимается в связи с защитой сил и граждан США в регионе, обороной Израиля и деэскалацией путем сдерживания и дипломатии. Силы начнут прибывать в ближайшие месяцы на фоне подготовки к отбытию авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, добавил Райдер.

Переброска на фоне развертывания системы THAAD в Израиле

Переброска осуществляется с учетом решения о развертывании системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Израиле, а также постоянного присутствия амфибийно-десантной группы/морского экспедиционного подразделения (ARG/MEU) в Восточном Средиземноморье, уточнили в Пентагоне.

Перемещения "демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной позиции США" и их способность развертывать силы по всему миру "в кратчайшие сроки для противодействия меняющимся угрозам нацбезопасности", указал Райдер.

Предостережение Ирану, его партнерам и прокси-силам

Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси-силы воспользуются моментом, чтобы атаковать американцев или интересы США в регионе, Вашингтон примет "все необходимые меры для защиты своего народа", добавил пресс-секретарь.

В середине августа Вашингтон направил в регион оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia (SSGN 729).

Остин также распорядился ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США авианосца USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C.

 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции в секторе Газа.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать