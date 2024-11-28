Сравниваем цены на общественный транспорт: самый дорогой в Швейцарии, а на каком месте мы?

Для сравнения цен авторы исследования используют статистический инструмент, позволяющий обобщить данные по 99 странам мира, переведя цены, для удобства, в евро. И в этом списке, касательно стоимости транспорта, наша страна на этот раз оказалась на 24-ой позиции, с ценой в 1, 50 евро.

Самый дорогой общественный транспорт в Швейцарии – 3,77 евро, далее следует Норвегия – 3,59 евро и Нидерланды – 3,40 евро. В этом же ценовом сегменте все скандинавские страны.

В Эстонии один билет стоит 2 евро (16 место), в то время как в Литве – 0,95 центов (44 место).

На этом фоне выгодно выделяется крошечный Люксембург, где проезд на общественном транспорте, включая электрички, полностью бесплатный для всех жителей страны.

В Латвии стоимость проезда в общественном транспорте не во всех городах одинаковая. В Риге это 1,50 евро, в других городах – 1 евро, за городом обычно 0,70 центов.