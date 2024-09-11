В среду Спрудс встретился с заместителем верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралом Китом Блаунтом и командующим Военно-воздушными силами США в Европе генералом Джеймсом Геккером, которые с рабочим визитом посетили Латвию.

На встрече с высшим военным командованием НАТО министр обороны обсудил недавнее падение на территории Латвии российского дрона типа "Шахед".

В ходе встречи Спрудс призвал к укреплению обороны воздушного пространства НАТО в Латвии как посредством усиленных сдерживающих действий, так и путем внедрения активной модели ротации противовоздушной обороны НАТО, о чем союзники договорились на Вашингтонском саммите НАТО летом этого года.

Как сообщалось, в Гайгалавской волости Резекненского края 7 сентября упал оснащенный взрывчаткой российский дрон типа "Шахед", который был нацелен на Украину, но оказался в Латвии.

НВС провели мониторинг ситуации, но радикальных решений в этой связи принято не было. Когда дрон упал, была деактивирована не взорвавшаяся боеголовка.

Совет по национальной безопасности во вторник договорился об актуализации и усовершенствовании необходимых процедур для реализации более эффективного противодействия угрозам, которые создают дроны.