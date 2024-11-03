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Спикер Сейма Миериня спутала миллионы с миллиардами; публика в соцсетях злобствует в ее адрес

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 ноября, 2024 10:59

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Председатель Сейма в эфире программы Rīta panorāma на ЛТВ, говоря о зарплатах в сфере госуправления, сказала, что это может быть "как минимум 180 000 миллиардов евро". Люди, заметившие ее оговорку, рассердились по поводу того, что столь высокопоставленное должностное лицо так ошибается.

"Высшие должностные лица в государстве должны все же иметь понятие о бюджете, цифрах и ноликах... 180 000 000 000 чиновникам на зарплаты?" - пишет в соцсети "Х" Угис.

Комментаторы рассержены настолько, что ни у кого доброго слова в адрес спикера парламента не нашлось. Ее называют "козой", "овцой" и попросту "дурой". Вот наиболее приличные из комментариев:

- Дайга Миериня. Бакалавр садоводства. Магистр общего управления качеством. Работала в СГД. В Минсообщения руководила отделом финансового аудита. Депутат. Была членом энного числа советов и правлений. Председатель Сейма. И на тебе - 180 КАК МИНИМУМ миллиардов!!! Ну серьезно?! Земля, откройся!!!

- Кажется, она не впервые на ТВ путает миллионы с миллиардами.

- Когда IQ-тест станет обязательным, картина изменится.

- Оговорилась, но это число в миллионах тоже никуда не годится, ни на год, ни на месяц. Если немного уточнить, то в сфере госуправления в 2024 году занято 43 тысячи 657 человек, средняя зарплата в общественном секторе 1657 евро, то есть 868 миллионов в евро в год получается + премии + командировки. Миллиард наберется.

- Миллиард туда, миллиард сюда - какая разница, о чем волноваться?

- О боже! Откуда эта цифра? Даже если оговориться, в миллионах столько не может быть!

- С Миериней так и есть - как откроет рот, так и выдает перлы.

- Как гениально - позволять людям, которые руководят государством и полагаются на голоса чиновников, определять свои и их зарплаты. Придет день, когда я взорву здание Сейма - просто по приколу.

- Дети, учите нули, а то выйдет, как у Дайги!

 

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