Спикер Сейма Миериня спутала миллионы с миллиардами; публика в соцсетях злобствует в ее адрес

"Высшие должностные лица в государстве должны все же иметь понятие о бюджете, цифрах и ноликах... 180 000 000 000 чиновникам на зарплаты?" - пишет в соцсети "Х" Угис.

Комментаторы рассержены настолько, что ни у кого доброго слова в адрес спикера парламента не нашлось. Ее называют "козой", "овцой" и попросту "дурой". Вот наиболее приличные из комментариев:

- Дайга Миериня. Бакалавр садоводства. Магистр общего управления качеством. Работала в СГД. В Минсообщения руководила отделом финансового аудита. Депутат. Была членом энного числа советов и правлений. Председатель Сейма. И на тебе - 180 КАК МИНИМУМ миллиардов!!! Ну серьезно?! Земля, откройся!!!

- Кажется, она не впервые на ТВ путает миллионы с миллиардами.

- Когда IQ-тест станет обязательным, картина изменится.

- Оговорилась, но это число в миллионах тоже никуда не годится, ни на год, ни на месяц. Если немного уточнить, то в сфере госуправления в 2024 году занято 43 тысячи 657 человек, средняя зарплата в общественном секторе 1657 евро, то есть 868 миллионов в евро в год получается + премии + командировки. Миллиард наберется.

- Миллиард туда, миллиард сюда - какая разница, о чем волноваться?

- О боже! Откуда эта цифра? Даже если оговориться, в миллионах столько не может быть!

- С Миериней так и есть - как откроет рот, так и выдает перлы.

- Как гениально - позволять людям, которые руководят государством и полагаются на голоса чиновников, определять свои и их зарплаты. Придет день, когда я взорву здание Сейма - просто по приколу.

- Дети, учите нули, а то выйдет, как у Дайги!