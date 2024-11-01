Спецслужба: в Латвии заморожены активы 147 подсанкционных лиц

В том числе заморожены 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, прямо или косвенно принадлежащих лицам, попавшим под санкции. Кроме того, заморожены 53,3 миллиона евро на банковских счетах, а также акции.

Ильенков признал, что стоимость акций нестабильна, но, по оценкам, общая стоимость замороженных в банках активов - как средств на счетах, так и ценных бумаг - превышает 80 миллионов евро.

Ильенков также опроверг опубликованную некоторое время назад "The Insider" информацию о том, что олигархи и российские военные обходят санкции через Латвию.

"Мы отнеслись к этому очень серьезно и подробно изучили, потому что обвинение очень жесткое", - сказал Ильенков.

Он отметил, что в статье упоминается в общей сложности 60 человек, но только 15 из них находятся в санкционных списках, а у троих есть активы в Латвии, которые заморожены.

"На наш взгляд, статья была предвзятой и не основанной на фактах. Следует отметить, что к нам никто не обращался с просьбой проверить эту информацию", - сказал Ильенков.

