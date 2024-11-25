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Спецпрокурор попросил снять с Трампа обвинения по делу о попытке захвата власти и незаконном хранении документов

© Meduza.io 25 ноября, 2024 21:55

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Специальный прокурор Джек Смит подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии всех четырех обвинений с избранного президента Дональда Трампа по делу о попытке захвата власти в 2021 году, пишет NBC News.

Также Смит подал заявление в апелляционный суд в Атланте, в котором попросил снять с Трампа обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов после его ухода с должности президента. При этом прокуроры продолжат вести дело против двух бывших сотрудников Трампа Уолта Науты и Карлоса де Оливейры, которые проходят соответчиками, добавил Смит.

«Позиция правительства по существу обвинения не изменилась. Но обстоятельства изменились», — говорится в заявлении офиса Смита. Спецпрокурор добавил, что он стремится снять обвинения перед инаугурацией Трампа в соответствии с давней позицией министерства юстиции, согласно которой оно не может предъявлять обвинения действующему президенту.

Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что решение Минюста «положило конец неконституционным федеральным делам» против Трампа и назвал его «крупной победой принципа верховенства закона».

В начале ноября источник NBC News говорил, что Смит и его команда планируют уйти в отставку до вступления Трампа в должность. При этом, как отмечает The New York Times, в заявлении Смит оставляет возможность того, что обвинения могут быть предъявлены повторно, когда Трамп покинет свой пост.

Обвинения по четырем статьям, которые считаются тяжкими, Трампу были предъявлены в августе 2023 года. Его обвинили в заговоре против государства, заговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и заговоре «против прав». Однако в июле 2024 года Верховный суд признал, что президенты в некоторых случаях обладают иммунитетом от уголовного преследования, и после этого судья по делу Трампа отложил вынесение приговора. Трамп не признавал себя виновным.

По делу о незаконном хранении секретных документов Трампа обвинили после того, как в 2022 году ФБР провела обыск в его резиденции в Мар-а-Лаго и обнаружила, что он не вернул засекреченные документы в Национальный архив, когда ушел с должности. В июле 2024 года судья во Флориде прекратила дело, постановив, что назначение Джека Смита прокурором было неконституционным. Однако Смит заявил о намерении обжаловать это решение.

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