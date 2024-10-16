Спасибо соседям! 25 машин за стоянку во дворе оштрафовали два раза подряд по 30 евро

В обоих случаях полиция явилась во двор ночью под покровом темноты и дважды оштрафовала 25 машин, что пополнило казну муниципалитета примерно на полторы тысячи евро.

«Я получил два штрафа за восемь дней. У всех машин есть парковочное разрешение на приборной панели, но они все равно выписывают штрафы. Я живу здесь уже 25 лет, здесь всегда парковались машины, а теперь вдруг стали штрафовать. Почему полиция приезжает по ночам и штрафует? Я позвонил управляющему домом, он ничего конкретного сделать не смог, сказал, что подумает, что делать».

Другие соседи также недоумевают по поводу штрафов. У каждого водителя на приборной панели есть парковочное разрешение, что еще больше запутывает ситуацию.

По словам Мариса, хотя трава на парковочном месте не растет уже 25 лет, оно все равно считается зеленой зоной, где парковка запрещена

Евгений Мелихов, Рижская муниципальная полиция, объясняет: полиция реагирует на подобные вызовы, если получает жалобу от жителей. В данном случае поступила жалоба от жителя о том, что несколько автомобилей не соблюдают правила дорожного движения во дворе жилого дома. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько автомобилей, припаркованных в таком месте, где они не могли проехать, не нарушая правил парковки. Они были припаркованы в стороне от дороги, в зеленых насаждениях.

Водители соседнего дома не были наказаны, так как по этому адресу не поступало никаких звонков. Если бы соседи не жаловались на оставленные Марисом и другими автомобили, штрафы бы не выписывались Мелихов отмечает, что сотрудники правоохранительных органов не должны не реагировать на вызовы.