SpaceX впервые «поймала» первую ступень ракеты Starship

Starship - самая тяжелая ракета в истории - стартовала с космодрома в Бока-Чика в Техасе в 07.25 по местному времени (15.25 мск). Первая многоразовая ступень Super Heavy отделилась на высоте около 74 км и вернулась на стартовый комплекс, где ее "поймала" с помощью специальных механических рук башня Mechazilla.

Сам корабль Starship при этом был выведен на орбиту - также в тестовом режиме, без экипажа. Он должен сделать виток вокруг Земли, после чего сойти с орбиты и быть затопленным в Индийском океане.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Макс обещает отправить людей на Марс

Это уже пятый тестовый запуск Starship. В июне компания Илона Маска смогла впервые посадить первую ступень ракеты Starship на воду в Мексиканском заливе. Сам корабль на высоте около 50 км потерял управление, но не разрушился полностью и также смог приводниться.

В SpaceX этот многоразовый аппарат называют революционным прорывом, который в будущем может позволить человечеству освоить Марс и другие планеты. Super Heavy также может резко удешевить вывод на орбиту спутников Starlink - по расчетам, за один раз можно будет запускать примерно по 200 аппаратов.

Илон Маск обещает отправить на Марс пять кораблей до 2026 года. Если эти беспилотные миссии закончатся успехом, то через четыре года станут возможными полеты на Красную планету с экипажем, говорит бизнесмен.