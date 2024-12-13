Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 13. Декабря Завтра: Lucija, Veldze

Создано приложение, предсказывающее день смерти человека

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 09:29

Наука и технологии 0 комментариев

Бретт Френсон создал приложение, которое способно предсказать день вашей смерти! Представьте, что с помощью всего лишь нескольких вопросов о здоровье вы можете узнать, когда именно вас постигнет эта неизбежная веха. Это может показаться жутким, но, как сообщает Daily Star, Френсон уверен, что его приложение, использующее искусственный интеллект, может дать довольно точный прогноз.

Когда вы начинаете заполнять анкету, приложение работает по принципу обратного отсчёта. Оно выводит таймер, который отсчитывает минуты и секунды до момента вашей смерти, что выглядит крайне тревожно. Но не стоит пугаться — это не просто шутка или выдумка. Разработчик утверждает, что если вы будете честны в ответах, то получите прогноз, максимально близкий к реальности.

Хотя это приложение с названием «Часы смерти» было создано ещё в 2006 году, именно сейчас, с развитием искусственного интеллекта, оно обрело второе дыхание. Френсон и его команда проанализировали 1200 исследований по продолжительности жизни, чтобы сделать прогноз более точным.

Приложение не только сообщит, когда, по его расчетам, вы умрете, но и предложит рекомендации по улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Однако, несмотря на свою амбициозность, оно вызывает много споров. Некоторые пользователи считают его бесполезным и даже опасным, утверждая, что никто не должен знать такие вещи. Но есть и те, кто хвалит приложение, отмечая, что оно предсказало их смерть с удивительной точностью — один пользователь даже вспомнил, что результат совпал с предсказанием гадалки, к которой он обращался 25 лет назад.

Тем не менее, приложение набирает популярность. Оно скачано уже около 125 000 раз, и, несмотря на критику, продолжает собирать как положительные, так и отрицательные отзывы. И хотя обсуждать тему смерти сложно, такое приложение вызывает живой интерес и заставляет задуматься о том, как технологический прогресс меняет даже самые личные аспекты нашей жизни.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 13 реакций
Комментарии (0) 13 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Это будут очень длинные выходные: донорский центр призывает латвийцев пополнить запасы крови для больниц

Новости Латвии 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает жителей Латвии помочь пополнить запасы крови в преддверии праздников, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает жителей Латвии помочь пополнить запасы крови в преддверии праздников, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать
Загрузка

«Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются»: Кудорс о русском языке посольства США

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

«Американцы все еще не понимают нашей ситуации. Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются, потому что США - влиятельная страна», - прокомментировал политический аналитик Андис Кудорс создание посольством США Телеграм-канал на русском языке в интервью «Неаткариге».

«Американцы все еще не понимают нашей ситуации. Те, кто не хочет видеть Латвию латышской, конечно, радуются, потому что США - влиятельная страна», - прокомментировал политический аналитик Андис Кудорс создание посольством США Телеграм-канал на русском языке в интервью «Неаткариге».

Читать

Империи наносят ответный удар: сколько лет осталось до полной исламизации Британии?

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.

"Когда-то Великобритания была колоссом, охватившим весь мир своей железной хваткой. Говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Но сегодня это солнце, кажется, заходит даже над самой Британией — той самой, кельтской, римской, англо-саксонской и нормандской, что возвысилась до небывалого величия, стала образцом для Запада и дала начало Америке, - пишет Андреа Видбург в журнале American Thinker. - Символом её неизбежного заката стало имя, которое чаще всего дают новорожденным в Англии и Уэльсе: Мухаммед. Будущее за теми, кто растёт и множится, пока коренные британцы хлопают глазами.

Читать

Вот он — рабский труд: насколько в Латвии низко ценятся профессиональные переводчики

Важно 11:55

Важно 0 комментариев

Продолжая цикл статей о том, сколько в Латвии реально зарабатывают люди разных профессий, публикуем письмо читательница портала la.lv Санты, которая работает переводчиком.

Продолжая цикл статей о том, сколько в Латвии реально зарабатывают люди разных профессий, публикуем письмо читательница портала la.lv Санты, которая работает переводчиком.

Читать

Из британской студентки — в жёны сирийского президента: кто такая Асма Асад?

Мир 11:50

Мир 0 комментариев

Сирия — главный партнер России на Ближнем Востоке — после 13 лет войны лежит в руинах. Все, что от нее осталось, цепко держат в своих руках всего несколько человек. Среди них — Асма Асад, жена сирийского президента Башара Асада.

Сирия — главный партнер России на Ближнем Востоке — после 13 лет войны лежит в руинах. Все, что от нее осталось, цепко держат в своих руках всего несколько человек. Среди них — Асма Асад, жена сирийского президента Башара Асада.

Читать

Где ты, латвийский Милей, способный жёстко урезать аппетиты бюрократии? Его у нас не будет — и вот почему

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

«Каждый, кто интересуется мировой политикой, наверняка видел фотографию Хавьера Милея с бензопилой над головой. В своих предвыборных роликах он обещал урезать ею раздутый до безобразия бюрократический аппарат Аргентины. В отличие от наших мастеров  обещать и не выполнять, Милей энергично взялся за дело, - пишет в «Неаткариге» Бен Латковскис, отмечая годовщину прихода Милея на пост президента Аргентины.

«Каждый, кто интересуется мировой политикой, наверняка видел фотографию Хавьера Милея с бензопилой над головой. В своих предвыборных роликах он обещал урезать ею раздутый до безобразия бюрократический аппарат Аргентины. В отличие от наших мастеров  обещать и не выполнять, Милей энергично взялся за дело, - пишет в «Неаткариге» Бен Латковскис, отмечая годовщину прихода Милея на пост президента Аргентины.

Читать

«Теперь лежит, как овощ»: трагические последствия того, что за вызов «неотложки» приходится платить

Выбор редакции 11:24

Выбор редакции 0 комментариев

Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Майрита поделилась в социальных сетях трагической историей, связанной со здравоохранением в Латвии. Она не скрывает своего возмущения из-за того, что мужчина остался «лежать в кровати, как овощ», потому что у его семьи не было денег заплатить за вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Читать