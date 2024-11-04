Совет по иммунизации рекомендует запасаться вакциной против гриппа

Как отмечает совет, для увеличения охвата населения вакцинацией от гриппа и вакцинации групп риска необходимо закупить не менее 170 417 вакцин.

В свою очередь Минздрав указал, что в сезон гриппа 2024-2025 гг. можно закупить 124 720 вакцин на сумму 3,15 млн евро для вакцинации групп риска, предусмотренных правилами о вакцинации. В свою очередь для более широкого охвата населения вакцинацией для приобретения вакцин дополнительно необходимо 1,17 млн евро.

Минздрав отмечает, что предусмотренного для закупки вакцин финансирования в размере 2,4 млн евро будет недостаточно и в ближайшие годы, поскольку охват групп риска вакцинацией должен увеличиваться ежегодно, пока не достигнет 75%. Таким образом, в будущем для вакцинации нужно будет запрашивать дополнительное финансирование в рамках приоритетных мер Минздрава.

В связи с тем, что планируемые объемы закупки вакцин от гриппа не соответствуют рекомендациям экспертов и сохраняется риск снижения охвата вакцинацией групп риска, планируется найти дополнительные финансовые ресурсы для увеличения объема закупок в рамках выделенных Минздраву бюджетных средств.

По данным министерства, в прошлом сезоне гриппа до 10 апреля было использовано 119 087 вакцин против гриппа, что составило 90,8% общего объема закупленных вакцин.

Как сообщалось, в этом сезоне закуплено на 6370 вакцин против гриппа меньше, чем в прошлом.