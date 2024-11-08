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Соцсети вне себя: сыну Элерте опять подыскали местечко у кормушки

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийском сегменте социальных сетей поднялось очередное обсуждения по поводу трудоустройства родственников известных латвийских чиновников. На этот раз речь вновь пошла о сыне Сармите Элерте Кришсе, который ранее уже становился героем подобных скандалов, будучи назначенным старшим экспертом Министерства образования.

«Смотрите, сын Элерте Кришс Элертс получил должность представителя Латвии на Украине. На аренду квартиры можно потратить до 1317€/месяц. Был ли конкурс на эту должность?», - сказано в сообщении в социальных сетях, где также публиковано распоряжение кабмина о назначении Элертса.

В комментариях люди выражают свое возмущение по поводу новости.

«Какой конкурс, специалиста такого калибра на улице не найти. Генетически унаследованный интеллект, хорошо, что Государству удалось его уговорить. 1,3к?! За такие гроши он мог бы жить в еще более роскошных апартаментах в Сингапуре», - пишет один из пользователей.

«За такую аренду квартиры можно купить 3 FTP-дрона или один прибор ночного видения, или 5 антенн Starlink. В месяц. Каждый месяц», - возмущается другой.

«Сестры Колса, сыновья Элерте, лапсы и хелманисы, кого еще куда пристроим?», - недоумевает еще один.

«В общем, он «работал» только в местах, организованных его матерью. Не человек, сделавший себя сам, а мальчик, которого создала мама...», - считает четвертый

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Комментарии (0) 58 реакций
Комментарии (0) 58 реакций
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Важно 19:44

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Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

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Мир 19:00

Мир 0 комментариев

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