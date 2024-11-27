Сотрудник Управления по гражданству и миграции принял фиктивные бумаги гражданина России и попался на этом

IBD уже передало дело в Службу по борьбе с преступностью в государственных учреждениях.

В ходе досудебного расследования IBD выяснил, что сотрудник PLMP, выполняя свои служебные обязанности, обновил в Реестре физических лиц информацию о браках за границей. Это было сделано путем принятия и использования заведомо подложных документов, представленных гражданином Российской Федерации.

Предлагается возбудить уголовное дело в отношении сотрудника PLMP по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса - использование документов, заведомо подложных, если их использовал государственный служащий.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что лицо не может считаться виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.