Соратники Кадырова распродают технику с завода в Мариуполе: WSJ

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его соратники демонтируют и распродают современное металлургическое оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отправляют металлолом в Россию для использования ее попавшими под санкции Запада автопроизводителями и передают инертные газы космической программе РФ. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на менеджеров и полученные документы.

Вскоре после того, как войска РФ установили контроль над Мариуполем, оперативно созданная местная компания "ММК имени Ильича" начала вывозить сталепродукцию с неработающего завода в РФ. Фирма была зарегистрирована в августе 2022 года на двух лиц.

По данным WSJ, один из совладельцев - чеченский бизнесмен Валид Корчагин, второй - связанный с военными российский бизнесмен Юрий Мурай. По информации издания, он перевозил грузы для Минобороны РФ в аннексированный Россией у Украины Крым.

Кадыров, Корчагин, Мурай и Кремль не ответили на запросы газеты о комментарии.