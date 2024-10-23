Сон – это инвестиция в себя: почему здоровый сон так важен для вашей фигуры и энергии?

Для улучшения демографической ситуации Министерство благосостояния предлагает обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после окончания уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье, говорится в докладе министерства о ситуации с демографической политикой в стране.