Сон – это инвестиция в себя: почему здоровый сон так важен для вашей фигуры и энергии?

Почему сон так важен для фигуры?
- Регуляция гормонов: Во время сна вырабатываются гормоны, отвечающие за аппетит. Недостаток сна приводит к повышению уровня гормона грелина, который усиливает чувство голода, и снижению уровня лептина, отвечающего за чувство насыщения. Это может привести к перееданию и набору лишнего веса.
- Обмен веществ: Во время глубокого сна ускоряется метаболизм, что способствует сжиганию жиров. Недостаток сна замедляет обмен веществ, что может привести к откладыванию жировых запасов.
- Восстановление мышц: Во время сна мышцы восстанавливаются после физических нагрузок. Недостаток сна может привести к замедлению процесса восстановления и снижению физической работоспособности.
Как выбрать правильный матрас для здорового сна?
- Ортопедический эффект: Матрас должен поддерживать позвоночник в правильном положении, обеспечивая комфортный сон и предотвращая боли в спине.
- Жесткость: Жесткость матраса следует выбирать индивидуально, в зависимости от веса и предпочтений.
- Натуральные материалы: Отдавайте предпочтение матрасам из натуральных материалов, таких как латекс, кокос, шерсть мериноса. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и гигроскопичность, создавая комфортный микроклимат для сна.
Почему стоит выбрать матрасы SLEEPPOINT?
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