Сократит ли единая запись очереди к врачам?

Очереди к врачам, если речь идет о медпомощи, оплачиваемой государством, бьют все рекорды. В Риге к реабилитологу не попасть раньше апреля, полгода надо ждать приема у эндокринолога. Только через два года записывают на МРТ, а очередь на допплерографию сосудов уже растянулась на три года.

Что делать больным, у которых нет денег на платные услуги? Тем более что больницы и поликлиники, пользуясь ситуацией, задирают цены все выше. Визит к неврологу стоит уже 65 евро! Плевая физиотерапевтическая процедура длиной в 10 минут — прогревание какой-либо части тела ультразвуком — стоит 9.20 евро, а таких надо минимум десять подряд: вот и еще 92 евро. Как поступать людям, у которых нет этих денег? Терпеть хронические боли и не лечиться?

Минздрав думал-думал и придумал. Главной причиной длиннющих очередей он объявил пациентов, которые записываются на одну и ту же услугу за госсчет сразу в нескольких местах. Да, это и есть корень зла. Так считают многие из медицинских управленцев.

«Это искусственные очереди. На самом деле они короче. Потому что пациент, которому нужна оплаченная государством услуга, записывается везде — в пять учреждений. Приходит в одно, но не отменяет запись в четырёх. Когда мы им звоним, в действительности приходит 1 из 10», - цитирует LSM+ слова административного директора Veselības centrs 4 Кристине Озолиня-Калетова.

Один из десяти? И записался сразу в пять учреждений? Уж извините, но, как говорил Станиславский, не верю! У нас по госквоте и в одно-два места одновременно записаться — труднейшая задача. Какие уж там четыре-пять… И не надо делать из всех пациентов эгоистичных чудовищ: может, кто-то и отказывается от записи, но вряд ли их много.

Просто эта позиция — пациенты сами виноваты — страшно удобна медицинским бюрократам. Потому что она переводит все стрелки с больной головы на здоровую. Хотя не надо быть экспертом, чтобы понимать: главные причины невероятных очередей — катастрофически малое госфинансирование и нехватка специалистов.

Особенно плачевна ситуация с деньгами в больницах. В этом году Национальная служба здравоохранения внезапно заявила (в сентябре!), что не оплатит латвийским больницам услуги в размере 11,6 миллиона евро. Но ведь больницы их уже оказали! Значит, в следующем году им придется лечить еще меньше людей, чтобы компенсировать долги этого года.

Зная это, уже не удивляешься, что в больнице Страдиня запись к специалистам заполнена на 7 месяцев вперед: до конца июня. А на июль ее пока не открывают — ибо не понимают, что будет со средствами. Хотя и так ясно: поток пациентов по госквотам придется серьезно ограничивать. Ведь в следующем году общий объем оплаченных государством медуслуг планируется снизить с 10,4 миллионов евро до 6,7 миллионов.

И вот на фоне этих цифр нам говорят, что первопричина очередей — пациенты. Вот как это звучит в исполнении нашего блистательного министра здравоохранения Абу Мери: «Когда мы увеличили бюджет на места по госквоте, некоторые, кто шел на платное, стали идти за государственные деньги. Опять же, очереди стали длиннее».

Надо же, людишки за свои налоги лечиться захотели. Ишь, чего удумали.

Чтобы не упрекнули, что эти слова вырваны из контекста, вот как они звучат в общем тексте, где Абу Мери предлагает свое решение проблемы очередей (цитата из LSM+): «Если цифровая очередь начнёт работать, очереди сократятся на 15-20%, но почувствуют ли это все? Не все! 30-40% пойдут на платное. Когда мы увеличили бюджет на места по госквоте, некоторые, кто шел на платное, стали идти за государственные деньги. Опять же, очереди стали длиннее. Это не почувствуется до тех пор, пока мы не объединим три вещи — единую очередь, государственную резидентуру для всех и активное участие медсестер».

Не очень понятно, что имеется в виду под вторым и третьим рецептом — про «резидентуру для всех» и «участие медсестер». Вместо опытных специалистов пациентов отдадут в руки молодых стажеров и среднего медицинского персонала? Хорошо бы министр это пояснил для обывателей.

Но вот то, что в его речи ни слова не говорится об увеличении госквот (и вообще о деньгах на следующий год), настораживает. Так что, копите средства на лечение, друзья.