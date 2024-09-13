Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке пояснила, что цель СГД - повысить эффективность и продуктивность, а это включает как снижение административной нагрузки на клиентов путем автоматизации действий, так и пересмотр осуществляемых СГД действий с переходом на цифровые инструменты, которые позволят сэкономить ресурсы.

Уже сейчас общее число штатных мест СГД на 61 меньше, чем в начале 2024 года, так как сокращено число трудоустроенных в налоговых и таможенных блоках.

"Вычленив хронически не заполняемые вакансии, мы решили их ликвидировать, по возможности повысив зарплату тем коллегам, которые фактически эту вакансию прикрывали и способны эффективно работать", - отметила Шмите-Роке.

Во второй половине года планируется сократить число работников и в так называемом контрольном блоке, поскольку СГД научилась эффективнее администрировать налог на добавленную стоимость (НДС).

Шмите-Роке пояснила, что в основном речь идет о вакантных позициях, но важнее всего продуктивность вклада работников СГД, поэтому запланированы и преобразования должностей внутри СГД.

"Каждый опытный профессионал для нас важен, поэтому при пересмотре функций мы предложим нашим лучшим работникам выполнение других обязанностей в соответствии с их навыками и знаниями", - говорит Шмите-Роке.

Кроме того, гендиректор СГД обращает внимание, что планируемое сокращение указанных должностных мест не связано с отделением от СГД управления налоговой и таможенной полиции.