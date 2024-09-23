События от «Стабильности!» Политиков-вредителей надо сажать! Реклама 23 сентября, 2024 14:13 Реклама

Именно под таким лозунгом, жестко и без всякой толерантности, партия «Стабильности!» подготовила и уже подала в Сейм законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для политиков, которые своими политическими решениями нанесли экономический ущерб жителям Латвии.

На данный момент, согласно действующему законодательству, ответственность за принимаемые решения, тем более уголовная, политикам не грозит -- их спасает иммунитет. Создавшаяся ситуация стала неким приглашением делать что угодно, как вздумается и не нести ответственности за свои дела. То есть человек, укравший в магазине булку хлеба, будет отвечать по всей строгости закона. А политик, разбазаривший сотни миллионов евро налогоплательщиков, может в крайнем случае уйти с поста -- и на этом все для него закончится.

«Так не должно продолжаться!» -- решили политики «Стабильности!». Планируемое строительство европейской железной дороги Rail Baltica показало весь ужас неконтролируемых потенциальных растрат. С некогда одного миллиарда евро расходов на строительство этой железной дороги они уже выросли до 10 миллиардов евро. То есть цена одного километра железной дороги Rail Baltica превысила уже 30 миллионов евро. Это просто невероятные масштабы растраты средств. А еще попытки списать с национальной авиакомпании airBaltic 500 миллионов недавно вложенных евро налогоплательщиков -- это уже прямая работа прокуратуры. В данном случае, считают в партии «Стабильности!», должны сидеть все -- без жалости и сострадания. Лидер партии А. Росликов выразил однозначную позицию партии «Стабильности!»: «Впервые за 33 года в парламент подается проект об уголовной ответственности для политиков. Это говорит в том числе о том, что всех, кто был в парламенте раньше, такая система политической безнаказанности вполне устраивала, они ее поддерживали. Мы же пришли вернуть людям уверенность в будущее, поэтому будем стоять на своем: вор должен сидеть в тюрьме!»

Ветеранов - поддержим!

Ветераны ВОВ и память о событиях тех дней -- один из важнейших факторов формирования общества сегодня. Дети должны учить историю, даже если ее нет уже в школах, обсуждать события недавнего прошлого с родителями дома.

Мы должны чтить память предков, прививать это чувство молодому поколению, считают политики «Стабильности!». Депутат парламента от «Стабильности!» Игорь Юдин взял на себя добровольную обязанность помогать ветеранам войны, поддерживать организации, связанные с событиями Второй мировой войны. Регулярно оказывается помощь в выездных мероприятиях, организации общих встреч, предоставляются другие виды поддержки. Партии приходят и уходят, но в каждый период времени должны быть те, кто понимает, за что в современной истории люди должны нести ответственность, и охраняет память от забвения.

А. Росликов и И. Юдин с представителями объединения 130-го стрелкового корпуса ветеранов и партизан ВОВ.

Яков Плинер и Николай Кабанов - в команде Алексея Росликова

Такой шаг был прогнозируемым, ведь сегодня политическая платформа под руководством Алексея Росликова стала, по сути, новым защитником прав русскоговорящих жителей Латвии.

Почти 40 процентов населения Латвии уже долгие годы остались фактически без политической защиты и представительства своих интересов во власти. Это произошло по целому ряду причин: и из-за событий в мире, и по внутриполитическим причинам -- те партии, что принимали на себя эту ношу, складывали ее то добровольно, то, возможно, по принуждению. По сути, оголтелая политика подавления идентичности сотен тысяч жителей Латвии не встречала никакого сопротивления. Так что в момент появления «Стабильности!» люди обрели политическую защиту. Поэтому сегодня все больше политиков с большим опытом работы стараются примкнуть к «Стабильности!», совместно восстановить баланс между двумя диаспорами в стране. Безусловно, в 2024 году сделать это сложно, ведь время неспокойное, а порой и откровенно пугающее. Но именно энергия активистов и политический опыт руководства партии дают гарантию продолжения выбранного пути.

Николай Кабанов, Алексей Росликов и Яков Плинер.

Алексей Росликов, лидер «Стабильности!»: «У всех нас есть родители-пенсионеры, и все они работали до 1991 года. Как результат сегодня они не получают деньги за свой полный трудовой стаж. Мне лично было важно решить этот вопрос и внести справедливую ясность. Люди пахали, приносили стране пользу, а теперь их отшивают с формулировкой, мол, «вам должна другая страна». Это недопустимо и несправедливо. В сентябре начал движение подготовленный нами законопроект о пересмотре размеров пенсии, где будет принят во внимание стаж, полученный до 1991 года. Не берусь говорить по срокам, но мы будем работать в парламенте для ускорения принятия всех необходимых решений, для организации скорейших выплат людям. Радует, что вопрос сдвинулся и вся информации будет у людей -- я лично это проконтролирую».

ВНЖ

Консультации по вопросам ВНЖ, как и до этого, будут проходить без остановки. У «Стабильности!» открылся новый центр поддержки в Риге, на ул. Лачплеша, 112. Депутат парламента Светлана Чулкова лично отвечает за процесс подготовки и оформления документов. Важно: мы все делаем полностью бесплатно. Приходите, ждем!

Депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова.

Голосование не для людей

В парламенте, учитывая события на Украине, регулярно принимают законы русофобского характера. Объяснить смысл нападок на свой народ по принципу языка, на котором говорят семьи, невозможно, да это и потеряло уже смысл. А вот знать, как при этом голосовали отдельные депутаты и партии, смысл есть!

13.06.2024 года -- голосование о разрешении не обслуживать в медицинских учреждениях людей, обращающихся на русском языке. В этом голосовании партия «Стабильности!» была единственной, которая голосовала против. Максимально неприятна реакция партии Айнара Шлесерса, депутаты которой голосовали за запрет русского языка в медицинских услугах.

20.06.2024 года -- снова закон о запрете русского языка на рабочем месте, и снова Айнар Шлесерс говорит «да» такому решению. «Стабильности!» голосовала против -- согласно ранее данному обещанию противостоять русофобской политике.

20.06.2024 года -- последнее чтение закона о ВНЖ и будущем выдворении тех, кто не сдаст экзамена на знание государственного языка. Это было последнее доказательство того, что русофобия не чужда политикам от партии Шлесерса. Под давлением «Стабильности!» они просто убежали с голосования, не проголосовав против выдворений, как обещали обществу.

Судя по всему, сегодня ненавидеть русский язык и его носителей считается проявлением хорошего тона. Но так могут считать только люди с низкой политической ответственностью. Да и с проблемами морального облика. «Стабильности!» идет против этого и будет стоять до конца.

Латышский язык как оружие!

Исторически власть использует языковой вопрос как политическое оружие против не только своих политических конкурентов, но и против собственного народа. Теперь этот механизм может быть применен против депутатов парламента от «Стабильности!».

Проверки идут по всей стране, работу теряют педагоги, медики, работники частного сектора. Языковая инспекция (изобретение Латвии) выполняет функцию карательного органа, при необходимости эффективно выталкивает непослушных обладателей других имен и фамилий за черту нормального существования в своей собственной стране.

Депутаты «Стабильности!» голосовали против введения экзаменов по латышскому языку для педагогов, в результате которых сотни учителей потеряли работу, в системе образования усугубился кризис, а дети остались без предметов. Наша главная оппозиционная партия -- «Стабильности!» -- последовательно протестует против экзаменов на знание латышского языка для обладателей ВНЖ в Латвии. В партии считают, что проводимая властями жесткая позиция неприемлема, что власти должны считаться с позицией и уважать требования русскоязычных жителей Латвии, которые составляют существенную часть населения страны.

Теперь, судя по всему, языковой проверке по политическим соображениям могут подвергнуться и неугодные большинству депутаты Сейма. В парламенте Латвии идет активная подготовка для нанесения удара по партии «Стабильности!». Власть решила запустить механизм проверки депутатов от русскоговорящий оппозиции на знание латышского языка. Никто не отрицает, более того, в Сейме открыто говорят, что проверка будет чисто политической и позитивно завершиться для оппозиционной «Стабильности!» не может.

«Сегодня против нас применили языковой кнут. Иначе я это назвать не могу. Нас не удалось сломать в парламенте, подчинить или договориться. Поэтому сегодня против нас запустили машину экзаменации наших депутатов на знание латышского языка. Это полный идиотизм, при этом последняя попытка власти нас разбить и ослабить. Сами понимаете, экзамен если и будет происходить, то уж точно не в пользу русскоговорящей оппозиции Латвии. По нашему мнению, те, кто проживает в Латвии, не должны доказывать знание языка, убеждать кого-либо в чем-либо. Страну нужно любить на том языке, на каком ты сам хочешь. Мы будем стоять против попыток нас сломать, и я уверен, что люди будут за нами!» -- заявил лидер А. Росликов.

Инициированная попытка проверки депутатов на знание латышского языка может стать первым случаем в парламентской истории Латвии. Видимо, до этого русскоговорящая оппозиция было более мягкой и сговорчивой, поэтому работал метод пряника, а кнут доставать не приходилось.

Лидер «Стабильности!» А. Росликов сообщил, что команда готова пройти это испытание. Репрессии по языковому принципу в Латвии -- это было ожидаемо, и партия подготовилась к любому развитию событий. «Мы укрепились, у нас есть поддержка людей и знание возможных сценариев развития событий на два месяца вперед. Нас не сломают! Пусть они экзаменуют сами себя, а мы ничего доказывать у себя дома не должны», -- выразил свою позицию лидер А. Росликов.

Русские и белорусы получат нашу защиту!

"Национальное объединение" подало в парламент законопроект о лишении работы на территории Латвии 214 человек с гражданством России и Белоруссии.

Законопроект направлен против специалистов, которые работают в области образования. И это несмотря на кризисную нехватку педагогов в школах. Как всегда, бездумно, жестко и изощренно. Команда «Стабильности!» смогла отстоять этих людей, защитить их право на свободу передвижения и выбора места работы на территории Латвии. «Маленькая, но победа! Работаем!» -- заявляют в «Стабильности!».

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