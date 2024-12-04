Соблюдайте ограничения: могут обыскать и арестовать. МИД дал рекомендации подданым Латвии в Южной Корее

МИД настоятельно призывает соблюдать установленные во время военного положения ограничения, в том числе запрет на собрания. Лица, не соблюдающие указанные ограничения, могут быть задержаны, обысканы и арестованы, отметили в ведомстве.

МИД продолжает активно следить за развитием событий, поэтому призывает латвийцев следить за информацией на домашней странице и в аккаунтах социальных сетей министерства.

Если необходима консульская помощь, латвийские подданные могут связаться с посольством Латвии в Корее в рабочее время, позвонив по телефону +82 (0)2 2022 3800 или отправив письмо по электронной почте "embassy.seoul@mfa.gov.lv".

Как сообщалось ранее, после продолжительных, но не давших результата споров по законопроекту о бюджете в парламенте Южной Кореи президент Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение, пояснив, что этот шаг необходим для защиты страны от "коммунистических сил".