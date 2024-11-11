Собачка дома одна! Как задержанный лихач объяснялся с полицией

Инцидент произошел в волости Вайвес Цесисского края на 88-м километре автодороги Рига — Сигулда — граница Эстонии в направлении Риги. Скорость автомобиля BMW была зафиксирована на видео.

На вопрос о причинах такого нарушения водитель пояснил, что торопился домой, так как оставил собаку одну в квартире.

За превышение скорости на водителя наложили административное наказание — штраф в размере 280 штрафных единиц (1400 евро) и лишение водительских прав на 12 месяцев.

Полиция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть ответственными на дороге, чтобы обеспечить безопасность для всех участников движения.