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«Сняла брюки и справила нужду!» — еще одна причина, почему рестораны в Старой Риге теряют клиентов (6)

tv3.lv 15 сентября, 2024 07:13

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Представители ресторанного бизнеса бьют тревогу в связи с нашествием пьяных бродяг в Старой Риге, которые попрошайничают и тем отпугивают клиентов, сообщает программа "Без табу".

В редакцию программы обратились сотрудники нескольких заведений общепита, которых очень тревожит происходящее в Старом городе, где по одному и толпой слоняются пьяные бродяги. Их присутствие очень беспокоит хозяев и работников, а также гостей ресторанов и кафе, к которым, помимо прочего, пристают с целью выпросить денег.

Вот как высказался по этому поводу менеджер одного из ресторанов по имени Чарли: "Депрессивная ситуация1 Это лицо Риги, Старый город. Туристы прибывают. Пьяницы беспокоят, кричат, ведут себя агрессивно. Все жалуются! Мы потеряли клиентов, в том числе местных. Больше не хотят сюда идти. Это позор! Кто-то должен это решить! Мы платим налоги - много налогов! Содержать ресторан дорого. Это и так непростой бизнес. Решение очень простое: самоуправление должно назначить полицейских, чтобы те непрерывно курсировали в Старом городе! Пусть гонят их отсюда! Простите, им здесь не место!"

Работники ресторанов увековечили много неприглядных картин - как бродяги в Старом городе справляют нужду в публичных местах, пьют крепкие напитки, сидя на тротуарах, а иногда и спят там же. Кроме того, они сидят на летних террасах ресторанов и баров, отпугивая отдыхающих. Светлана, менеджер ресторана, сняла на телефон видео, в котором зафиксировано, как пьяницы гонятся за работником соседнего заведения. Погнались за ним, угрожая расправой, потому, что он потребовал покинуть террасу.

Светлана рассказала следующее: "Они каждый день здесь тусят, пьют, бродяжничают, клянчат деньги у клиентов. Люди не могут нормально посидеть. Был случай, когда женщина сняла брюки, присела на корточки и справила нужду. Это было рядом с нашим рестораном. Наш клиент в тот момент ел стейк и был шокирован! Есть гости, которые больше не хотят возвращаться".

Представители заведений общественного питания критикуют Рижскую муниципальную полицию (РМП) за то, что она, по их мнению, неспособна навести порядок. Это мнение основано на факте, что проделки бомжей продолжаются. В полицию сообщают очень часто, но она не всегда приезжает оперативно. Когда полиция начинает действовать, это дает лишь кратковременный эффект, так как бродяги возвращаются на любимые места. По мнению хозяев и работников общепита, РМП должна отправлять на обходы больше пеших патрулей, которые, возможно, удерживали бы людей в неадекватном состоянии от тусовок в Старой Риге и нарушения общественного порядка.

В РМП, в свою очередь, журналистам сказали, что на вызовы реагируют по возможности оперативно, но следует понимать, что ресурсы полиции ограничены. В РМП не хватает 15% полицейских, поэтому посылать больше патрулей проблематично. РМП делает, что может, исходя из доступных ресурсов.

Представитель РМП Кристине Клявениеце пояснила: "Конечно, люди хотят видеть больше сотрудников полиции, но ресурсы ограничены. Однако следует отметить, что в Старой Риге установлено более 100 наблюдательных камер РМП. Даже если полицейских на улицах не видно, это не означает, что и происходящего на улице они не видят. Мы наблюдаем, реагируем, призываем людей в проблемных ситуациях звонить по телефону 112".

Даже если нарушителей общественного порядка временно убирают с глаз долой, они возвращаются, и все продолжается. Штрафы их не пугают. "Это социальная проблема, которую, наверное, должны решать и другие службы тоже, другими средствами. Мы боремся с последствиями", - сказала Клявениеце.

В 2024 году (до сентября) Центральное управление РМП зарегистрировало около 2700 случаев нарушения общественного порядка. В 2023 году за этот же период зарегистрировано около 2500 таких случаев.

Журналисты из программы "Без табу" побеседовали с бродягами в Старой Риге, которые рассказали, как живут. Один из них даже не постеснялся рассказать, что ворует в магазинах.

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Комментарии (6) 25 реакций
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