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СМИ: Жданок живёт в Брюсселе — Латвия её не ищет? (1)

© LETA 14 октября, 2024 13:00

Новости Латвии 1 комментариев

Пророссийская активистка Татьяна Жданок, которую в Латвии обвиняют в поддержке России, уже длительное время беспрепятственно проживает в Брюсселе. Летом Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыски в ее недвижимости, и с тех пор Жданок в Латвии не видели.

Обыски в ее квартире и на даче проводились, чтобы собрать доказательства по уголовному делу о ее предполагаемом сотрудничестве с российскими спецслужбами, а затем наступило затишье.

Лидер Русского союза Латвии Евгений Осипов в интервью "Current Time" недавно заявил, что Жданок проживает в столице Бельгии. "Она живет в Брюсселе, у нее крошечная однокомнатная квартира, где она живет и удаленно работает на благо партии", - рассказал он.

Примерно в то же время, когда СГБ проводила обыски, Жданок была замечена в Европейском парламенте.

СГБ не сообщает, запрашивала ли экстрадицию Жданок у зарубежных коллег. Уголовно-процессуальные действия были проведены сразу после того, как Жданок вместе с мандатом Европарламента лишилась иммунитета.

На вопрос о том, выдан ли ордер на ее арест, глава СГБ Нормунд Межвиетс ответил лаконично: "Извините, я не могу ответить на этот вопрос. Мы сообщим, когда это будет возможно".

(Tv3.lv)

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Комментарии (1) 28 реакций
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