СМИ: врач и «младолатыши» используют смерть мальчика от дифтерита в своих целях

Случай вызвал бурную общественную дискуссию, особенно после того, как родители забрали двоих детей из больницы на том основании, что больше не доверяют врачам, сиротский суд приостановил родителями право опеки, а полиция забрала девочек обратно в больницу. СМИ сообщали об этом в основном на основе информации, предоставленной Детской больницей и сотрудниками правоохранительных органов, но в различных соцсетях, где собираются в том числе антиваксеры, цитировались истории и мнения родителей. Это стало хорошей питательной средой для построения новых теорий заговора и выражения недоверия к медикам и "системе".

Ситуацией воспользовались и члены небольшой партии "Объединение Младолатыши". Эта партия была основана в феврале 2023 года; в ее состав вошли бывшие члены партии "Каждому и каждой", ранее отличившиеся поддержкой различных теорий заговора. Так, 23 сентября на своей странице в "Facebook" представитель "Младолатышей" Артур Клебахс опубликовал полуторачасовой рассказ матери погибшего мальчика и трех девочек Анны, жительницы Мадонского края. Она намекает, что врачи якобы проявили халатность - например, мать говорит, что очищение крови ребенка было остановлено из-за того, что засорился фильтр аппарата и искусственная почка перестала работать.

Рассказ матери вызывает размышления и вопросы, но мы слышим мнение только одной стороны - по многим вещам и фактам, упомянутым матерью, требуются объяснения от других участвующих сторон - Детской больницы, семейного врача, Мадонской больницы, сиротского суда. Как заявила член правления Детской больницы Зане Страуме в интервью Латвийскому телевидению, сотрудники больницы испытывают эмоциональное давление со стороны антиваксеров и теоретиков заговора в социальных сетях, и это неприемлемо. Однако в детской больнице отказываются предоставить СМИ подробные факты о лечении мальчика и причине смерти. Это создает благодатную почву для распространения фейковых новостей и дальнейшего развития теорий. (Latvijas Avīze)