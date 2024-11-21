СМИ: Украина атаковала 12 ракетами подземный командный пункт на президентском объекте под Курском (ВИДЕО)

В интернете появилось видео со звуком летящих ракет и взрывов, снятое возле исторического здания усадьбы Барятинских усадьбы, в котором сегодня находится санаторий управления делами президента РФ. Место нападения находится в восточной части усадьбы и обозначено как «узел связи».



По мнению аналитиков, на самом деле это может быть подземный командный пункт. Учитывая близость санатория, велика вероятность, что на этом объекте находились российские генералы, командовавшие группировкой российских войск, сражавшихся в Курской области. Здесь могли находиться и северокорейские генералы, поскольку северокорейские военнослужащие, прибывшие в Российскую федерацию для участия в войне против Украины, были переброшены в Курскую область.