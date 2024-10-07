СМИ сообщили о массированной хакерской атаке на росТВ. Прервано онлайн-вещание

Собеседник издания подчеркнул, что речь идет о «беспрецедентной хакерской атаке. «Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сказал он.

Журналист Александр Плющев в телеграм-канале цитирует свой источник, который сообщил: «Весь новостийный комплекс «России 1» на Ямском поле с 05:00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все сервера. Выпускные бригады выехали на Шаболовку».

«Фонтанка» в свою очередь пишет, что у пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», при этом цифровое телевещание работает без перебоев.

«Говорит НеМосква» сообщает, что технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК. Так, на сайте «Вести Томск» и «Вести Татарстан» появляется сообщение об ошибке 503 — «Нет сервера, который мог бы обработать этот запрос», а на сайтах «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону) и ГТРК «Ока» (Рязань) — не показываются обновления новостной ленты за последние несколько дней.

Обновлено. ВГТРК подтвердила «беспрецедентную хакерскую атаку» на свои онлайн-сервисы. При этом в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга «не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме». «Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — сказали в ВГТРК.