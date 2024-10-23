В СМИ появились имена подозреваемых в шпионаже в пользу России

Второй человек, которого хотят привлечь к ответственности, - женщина. Известно, что она является матерью Александра Дубяго. 10 мая 2022 года Дубяго пришел с российским флагом к ныне демонтированному памятнику советским воинам в Пардаугаве. За эти действия против Дубяго было возбуждено уголовное дело, и он провел некоторое время в тюрьме, но позже СГБ дело закрыла.

В СГБ агентству ЛЕТА сообщили, что уголовное дело в отношении двух лиц было возбуждено 2 мая этого года за сбор неразглашаемой информации с намерением передать ее иностранному государству или иностранной организации напрямую или через другое лицо.

В рамках уголовного процесса СГБ провела процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и ее окрестностях.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, лица незаконно собирали и передавали в Россию информацию о других лицах, подозреваемых в шпионаже в Латвии, которые находятся под арестом.

Оба подозреваемых находятся под арестом.