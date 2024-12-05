СМИ: После запуска «Орешника» Герасимов звонил в США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября позвонил председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльзу Брауну. О звонке сообщили в среду, 4 декабря, агентство Reuters и газета The New York Times (NYT).

Беседа состоялась всего через шесть дней после того, как российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" нанесла ракетный удар по Днепру.

Герасимов и Браун "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине", заявил представитель председателя КНШ Джерил Дорси.

Браун впервые общался с Герасимовым

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять об этом звонке в упреждающем порядке", - добавил Дорси. Неясно, почему Герасимов просил не объявлять о разговоре.

По словам официальных лиц, во время беседы Герасимов сообщил американской стороне, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как администрация Джо Байдена согласилась разрешить Украине использовать баллистические тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов глубоко по территории РФ.

По данным Reuters, Браун впервые в этом формате общался с российским коллегой. До этого Герасимов разговаривал с его предшественником Марком Милли.

Остин осудил запуск "Орешника"

Американские чиновники говорили, что Россия уведомила Вашингтон незадолго до своего удара "Орешником".

Ранее министр обороны США Ллойд Остин "осудил недавний шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, направленных Россией на гражданскую инфраструктуру Украины, и использование ею в Украине баллистической ракеты средней дальности, ознаменовавшее очередную эскалацию войны России против Украины".

США 2 декабря пообещали предоставить Украине пакет помощи в области безопасности на сумму 725 млн долларов, включающий значительное количество артиллерии, ракет и средств противовоздушной обороны.

Как уточнялось на сайте Минобороны США, в новый пакет помощи Украине войдут, кроме прочего: ракеты для ЗРК NASAMS, ракеты для ПЗРК Stinger, дроны, боеприпасы против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты для РСЗО HIMARS, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT-4, а также ракеты для ПТРК TOW.