Смертельное ДТП в Гаркалне: микроавтобус наехал на пешехода

Как сообщили в Госполиции, примерно 19:30 в Гаркалне, на ул. Венчу, по имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, водитель автомобиля "VW Crafter" наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

В центре Риги, на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Медниеку, в четверг примерно в 14:50 после столкновения с легковым автомобилем погиб водитель мотоцикла, а водитель автомобиля получил травмы. По наблюдениям агентства ЛЕТА, в этом происшествии участвовал прокатный автомобиль "Bolt Drive". Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, это второй водитель мотоцикла, погибший в Риге за 24 часа. Менее чем за сутки до этого погиб мотоциклист, врезавшийся в ограждение Вантового моста.

Всего в четверг в Латвии было зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и один водитель электрического самоката, свидетельствует обобщенная полицией информация.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем были остановлены два водителя транспортных средств, оба были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность.

