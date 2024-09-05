Смертельное ДТП под Айзкраукле: столкнулись автобус Ecolines и легковушка (ВИДЕО)

В аварию попали легковой автомобиль и общественный автобус Ecolines. К сожалению, в результате аварии погиб водитель автомобиля.

Сообщается так же, что на месте происшествия на Даугавпилсском шоссе (А) (км 87) перекрыто движение транспорта.

Объезд по местной автомагистрали Айзкраукле-Айзпури (V954), региональной автомагистрали Бауска-Айзкраукле (Р87), ​​по улицам Энергетику и Яунцелтнес в Айзкраукле и по местной автомагистрали станция Айзкраукле-Айзкраукле (V958).

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