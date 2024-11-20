Смертельная авария: водитель трактора врезался в линию электропередачи и погиб от удара током

Спасатели поясняют, что трактор врезался в высоковольтные линии электропередачи, не повредив их. В результате удара током автомобиль загорелся и выгорела площадь в три квадратных метра.

До прибытия спасателей очевидцы помогли водителю трактора эвакуироваться и передали его медикам, которые позже констатировали смерть мужчины.

Госполиция возбудила уголовный процесс по данному инциденту, обстоятельства происшествия выясняются. По сообщению полиции, авария произошла из-за того, что трактор зацепил провода манипулятором.