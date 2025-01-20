Смерть Яниса Тиммы может быть связана с договорным матчами: СМИ

Марк Пугачев опубликовал ранее неизвестную информацию, благодаря которой стало известно следующее.

«Нашелся человек, который помогал Янису с российским гражданством, они общались буквально накануне этой трагедии. Я чутка опять в шоке», — раскрыл он и поделился перепиской Яниса в Instagram.

«Привет, вопрос по твоей теме. Извини, что пропадал. Есть возможность мне получить русский паспорт? — спрашивал Тимма у приятеля 7 декабря. — Да, давай. Дай мне контакт. Я узнаю. Вид на жительство мне не очень поможет».

Позже знакомый интересовался, получилось ли у друга решить вопрос. «Надо сначала мне тут разобраться с бумагами от сборной Латвии. Короче, тут замес такой поднял. Но ничего, я разберусь, — заверял он. — Если получу паспорт, то все наладится».

Друг баскетболиста, как и родители и сестра покойного спортсмена, не верит, что тот совершил суицид. «Посмотрите на даты! Это все свежие данные. У меня также есть голосовые сообщения Яниса с этим человеком. У меня собралось много информации, и я в полном шоке. Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы все обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений, — шокирован Пугачев. — Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?»

Мужчина заметил, что у бывшего мужа исполнительницы были серьезные проблемы, о которых он не мог рассказать даже близким. «Пишет, что в замесах. Что за замесы? Это еще раз подтверждает сейчас, что кто-то приложил руку сюда, а вот кто и зачем и почему — пока загадка», — добавил он.

«Не ушел он сам!!! Кто-то здесь постарался! Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден! У него было много планов, люди, которые так хотят уйти, не будут заниматься паспортом, зачем он ему, если человек хочет покончить с собой…» — заключил он.

...Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах. Предварительно, самоубийство баскетболиста может быть связано с этим бизнесом, сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно Mash, незадолго до смерти на него вышли бетторы из Азербайджана и предложили поучаствовать в их ставочных схемах. Спортсмен не смог отказаться от сотрудничества, так как не видел выхода из финансовой ямы. Всё шло хорошо, но в какой-то момент Янис разругался с подельниками. Которые могут быть причастны к суициду — со слов друга Марка Пугачёва, баскетболисту с ним "помогли (https://t.me/mash/60872)".

Несмотря на хорошую зарплату, денег Тимме постоянно не хватало. Отец считает, что он быстро привык к роскоши: часто арендовал дорогие машины, покупал люксовые часы, имел несколько пар от $100к каждая. Спортсмен не хотел расставаться с таким образом жизни. Тратил всё в ноль, влез в долги и переживал, что без денег будет не нужен Седоковой. В конце отношений Анна помогала бывшему: давала взаймы, чтобы закрыл кредитки.