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Смерть Яниса Тиммы может быть связана с договорным матчами: СМИ

Редакция PRESS 20 января, 2025 09:28

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Родные Яниса Тиммы разбираются в обстоятельствах его смерти, они уверены, что он не мог наложить на себя руки. Семья находит все новые доказательства своей версии, сообщает starhit.ru.

Марк Пугачев опубликовал ранее неизвестную информацию, благодаря которой стало известно следующее.

«Нашелся человек, который помогал Янису с российским гражданством, они общались буквально накануне этой трагедии. Я чутка опять в шоке», — раскрыл он и поделился перепиской Яниса в Instagram.

«Привет, вопрос по твоей теме. Извини, что пропадал. Есть возможность мне получить русский паспорт? — спрашивал Тимма у приятеля 7 декабря. — Да, давай. Дай мне контакт. Я узнаю. Вид на жительство мне не очень поможет».

Позже знакомый интересовался, получилось ли у друга решить вопрос. «Надо сначала мне тут разобраться с бумагами от сборной Латвии. Короче, тут замес такой поднял. Но ничего, я разберусь, — заверял он. — Если получу паспорт, то все наладится».

Друг баскетболиста, как и родители и сестра покойного спортсмена, не верит, что тот совершил суицид. «Посмотрите на даты! Это все свежие данные. У меня также есть голосовые сообщения Яниса с этим человеком. У меня собралось много информации, и я в полном шоке. Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы все обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений, — шокирован Пугачев. — Эта переписка была в декабре 2024 года, у Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти?» 

Мужчина заметил, что у бывшего мужа исполнительницы были серьезные проблемы, о которых он не мог рассказать даже близким. «Пишет, что в замесах. Что за замесы? Это еще раз подтверждает сейчас, что кто-то приложил руку сюда, а вот кто и зачем и почему — пока загадка», — добавил он.

«Не ушел он сам!!! Кто-то здесь постарался! Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден! У него было много планов, люди, которые так хотят уйти, не будут заниматься паспортом, зачем он ему, если человек хочет покончить с собой…» — заключил он.

...Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах. Предварительно, самоубийство баскетболиста может быть связано с этим бизнесом, сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно Mash, незадолго до смерти на него вышли бетторы из Азербайджана и предложили поучаствовать в их ставочных схемах. Спортсмен не смог отказаться от сотрудничества, так как не видел выхода из финансовой ямы. Всё шло хорошо, но в какой-то момент Янис разругался с подельниками. Которые могут быть причастны к суициду — со слов друга Марка Пугачёва, баскетболисту с ним "помогли (https://t.me/mash/60872)".

Несмотря на хорошую зарплату, денег Тимме постоянно не хватало. Отец считает, что он быстро привык к роскоши: часто арендовал дорогие машины, покупал люксовые часы, имел несколько пар от $100к каждая. Спортсмен не хотел расставаться с таким образом жизни. Тратил всё в ноль, влез в долги и переживал, что без денег будет не нужен Седоковой. В конце отношений Анна помогала бывшему: давала взаймы, чтобы закрыл кредитки. 

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