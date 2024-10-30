Смена лидера: в октябрьском рейтинге партий — изменения

На вопрос, за какую политическую партию люди бы проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 8,8 % респондентов ответили, что проголосовали бы за «Новое Единство». С августа ее рейтинг вырос на 0,1 процентного пункта.

Далее следует бывший лидер, Национальное объединение, которого в октябре поддерживали 8,5 %, что на один процентный пункт меньше, нежели в августе. Тройку лидеров замыкает «Латвия на первом месте» с 7,1% поддержки, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в августе.

За «Прогрессивных» в октябре готовы были проголосовать 6,3 %, за Союз зеленых и крестьян - 6 %, за Объединенный список - 5,4 %, за ним следует «Согласие» с 4,8 % поддержки.

За ней следует «Стабильности!» с 4,4% и «Суверенная власть» с 2,8%. Далее идут «За развитие Латвии» с 1,5 % сторонников, Новая консервативная партия (НКП) с 1 %, движение «За» с 0,9 %, «PamatsLV» с 0,7 % и «Platforma21» с 0,1 %.

Более четверти, или 26,9%, опрошенных граждан заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня. 13,5 %, напротив, не стали бы участвовать в выборах.

Если бы выборы в Сейм состоялись в сроки, озвученные в ходе опроса, то восемь политических сил – все партии, представленные в парламенте в настоящее время, и не прошедшая в парламент партия «Согласие» – прошли бы в Сейм и преодолели бы 5-процентный барьер, принимая во внимание то, насколько сторонники каждой партии готовы прийти на избирательные участки.