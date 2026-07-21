Учёные сравнили смех шимпанзе, бонобо, горилл, орангутанов и маленьких детей. Всего исследователи изучили 140 эпизодов, записанных во время игры и щекотки.
Оказалось, что у людей и человекообразных обезьян смех обладает ритмом. Отдельные звуки возникают через почти одинаковые промежутки времени, словно кто-то незаметно задаёт темп.
Но скорость оказалась разной. Люди смеются быстрее всех. Следом идут шимпанзе и бонобо, наши ближайшие родственники. Гориллы и орангутаны издают смешки медленнее.
Исследователи считают, что по мере эволюции ритм смеха постепенно ускорялся. При этом сама его основа могла существовать уже у общего предка человекообразных обезьян около 15 миллионов лет назад.
Однако люди научились ещё одному необычному трюку. Мы способны менять смех в зависимости от ситуации. Во время щекотки он звучит иначе, чем в компании друзей, на официальном приёме или в неловком разговоре.
У обезьян такой гибкости пока обнаружить не удалось. Их смех во время игры и щекотки оказался гораздо более похожим.
Именно способность управлять голосом, менять ритм и подстраивать звуки под обстоятельства могла стать одним из шагов к появлению речи.
Получается, задолго до первых слов наши предки уже тренировались управлять дыханием, голосом и ритмом. И делали это в самый неожиданный момент — когда им было смешно.
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