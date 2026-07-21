Исследователи считают, что по мере эволюции ритм смеха постепенно ускорялся. При этом сама его основа могла существовать уже у общего предка человекообразных обезьян около 15 миллионов лет назад.

Однако люди научились ещё одному необычному трюку. Мы способны менять смех в зависимости от ситуации. Во время щекотки он звучит иначе, чем в компании друзей, на официальном приёме или в неловком разговоре.

У обезьян такой гибкости пока обнаружить не удалось. Их смех во время игры и щекотки оказался гораздо более похожим.