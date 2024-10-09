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Словить кайф и потерять сознание: новая «мода» у латвийских школьников

© Lsm.lv 9 октября, 2024 18:49

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В Лиепайскую региональную больницу доставили уже двоих детей с сотрясением мозга — это «побочный эффект» далеко не безобидной забавы, которой вдруг снова увлеклись подростки. Они следуют инструкциям из Тик-тока, чтобы «поймать кайф», не понимая, что последствия могут оказаться очень тяжелыми и «долгоиграющими». Медики и педагоги крайне встревожены, сообщает LSM+.

Первый юный пациент поступил в Лиепайскую региональную больницу в понедельник. Второй — вчера. Детям 10 и 13 лет, мальчик и девочка.

«Похоже, что у детей и подростков появился очередной квест в Интернете: они пытаются потерять сознание. Дети показывают видео в Тик-токе друг другу и пользуются им как инструкцией. Они используют методику дыхания, приводящую к тому, что мозг испытывает гипоксию, кислородное голодание. Ребенок теряет сознание и падает.

Обычно они это делают группами — один экспериментирует, остальные держат-подхватывают. Наших пациентов друзья не удержали, в результате они упали и серьезно ударились головой, получив в дополнение сотрясение мозга. Клиника выраженная: сильные головные боли, очень сильная рвота и дезориентация в пространстве, они не понимали, что делают. А нам, медикам, ведь не сказали вначале, что же дети делали, и было очень сложно понять, что же случилось — это серьезная травма, а может, употребляли какие-то вещества? Поэтому тщательно обследовали, чтобы разобраться», — рассказывает педиатр Солвита Егоренко.

По информации медиков, дети не только следуют найденным в Тик-токе инструкциям, но и сами снимают-выкладывают. Врачи подробно описали методику, применяемую детьми. Суть её — поймать тот самый мимолетный кайф. Не думая (или не догадываясь), что последствия кислородного голодания для мозга могут быть необратимыми. А если еще и упасть, получив сотрясение мозга, будут длительные головные боли, в том числе посттравматические, может развиться эпилепсия.

У специалистов в больнице и в школе пока нет данных, распространяется ли эта «забава» в других самоуправлениях.

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