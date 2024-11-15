Слишком дёшево? Как купить дрова и не стать жертвой мошенников

Опасайтесь слишком привлекательных цен

Ежегодно осенью Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) на своем интернет-сайте публикует советы относительно того, как не стать жертвой мошенников.

Схема обмана стандартная. Когда-то — к примеру, в районе Агенскалнского рынка — в Риге выстраивались вереницы грузовиков, загруженные дровами различных пород дерева. Подходил покупатель, договаривался с водителем, садился к нему в кабину и указывал адрес, после чего они вдвоем ехали к месту назначения, где происходили расчет и выгрузка.

Сейчас вся торговля переместилась в Интернет, где вместо реальных дров есть только виртуальные, на фотографиях, и номер контактного телефона. При этом цена может быть очень привлекательной. Заказчика все устраивает, и на его электронную почту приходит счет на предоплату с реквизитами реально работающей в этой сфере компании. Он его оплачивает, но дров так и не получает.

Уже позже выясняется, что расчетный банковский счет, прописанный в платежке, не принадлежит коммерсанту, имя, регистрационный номер и юридический адрес которого были указаны в фальшивом электронном документе.

В связи с этим в PTAC напоминают, что, осуществляя перечисление денег, банк не проверяет, действительно ли счет принадлежит лицу, указанному в качестве получателя. Поэтому убедиться в реальности продавца следует перед совершением платежа. Прежде всего проверьте в базе данных Службы государственных доходов, зарегистрирован ли интернет–сайт как структурное подразделение продавца.

Это можно сделать на https://www6.vid.gov.lv/STRV.

После этого необходимо почитать отзывы в Интернете о работе торговца, введя в поисковик название фирмы. Если они отсутствуют либо слишком хорошие, это должно насторожить. Но самым главным индикатором включения подозрительности является чересчур низкая цена.

Итак, предварительно проведите маркетинговое исследование, выяснив среднюю цену на рынке. И задайте себе вопрос: почему дрова, брикеты или гранулы стоят так дешево? Ведь ни один коммерсант не будет работать себе в убыток. По возможности топливный склад должен располагаться неподалеку, чтобы можно было съездить и посмотреть, действительно ли есть товар у продавца. И, наконец, лучше всего сотрудничать с предприятиями, которые не один год работают на рынке и заботятся о своих клиентах, охотно с ними контактируя.

Под запретом

Когда-то у потребителей была возможность использовать помимо дров и другие виды топлива — например, каменный уголь. Но вот уже два года он под запретом — как загрязняющий атмосферу. Угольных кочегарок в Латвии уже давно нет, а теперь запрет распространился и на частный сектор. К тому же после вторжения России на Украину поставки угля прекратились.

Также под запретом и мазут. А с 1 января 2025 года в Риге будет прекращена выдача разрешений на установку новых газовых котлов. Это означает, что можно использовать эти отопительные системы, пока они не выйдут из строя. Можно их и чинить. А вот устанавливать новые — нет. На дрова, гранулы и брикеты этот запрет пока не распространяется — считается, что они меньше всего загрязняют воздух.

Естественно, в Риге запрещено сжигать в печах любые виды отходов, прежде всего пластмассу и резину. Даже сжигаемые плиты из ДСП могут стать причиной того, что чрезмерно бдительные соседи вызовут муниципальных полицейских, чтобы те составили протокол и оштрафовали виновных в загрязнении атмосферы. Штраф для частных лиц может составить до 700 евро.

Требования к дровам

Как сообщает malka24.lv, чтобы правильно рассчитать необходимое количество топлива на год, можно воспользоваться формулой: 0,03 куб. м дров на 1 куб. м отапливаемого помещения. Например, если жилая площадь — 100 кв. м, а высота потолка — 3 метра, то кубатуру помещения умножаем на 0,03 и получаем 9.

Это значит, что для обогрева этого помещения необходимо 9 кубических метров дров на год. А если в хозяйстве есть еще и баня, камин, мангал и коптильня, то нужно запастись дровами дополнительно.

Общее требование к дровам — хорошая горючесть и теплоотдача. Эти параметры зависят не только от сорта древесины, но и от качества заготовки.

Если сырье долго находилось во влажной среде и не было вовремя изолировано от атмосферных осадков, то даже самые «правильные» породы не будут хорошо топить печь — начнут дымить и не смогут прогореть до углей. Для домашней печи понадобятся дрова, которые горят долго и интенсивно, с максимальным КПД. Чем реже приходится подбрасывать их для поддержания температуры, тем лучше.

Несомненно, дубовые дрова считаются одними из лучших для отопления печи в домах. Они долго горят и обладают высокой теплоотдачей за счет плотной структуры древесины. Но эти дрова самые дорогие, и их не так просто достать, равно как и кленовые. Даже березу у нас очень редко распиливают на дрова — чаще всего потребителям предлагают сосну. Именно из сосновых опилок изготавливают брикеты. Правда, бывает, что в продажу попадают дрова из тополя.

У тополя и ивы рыхлая, мягкая древесина, она быстро сгорает и практически не дает тепла. Не обманывайтесь низкой ценой на это топливо — экономия здесь неоправдана, поскольку толку от отопления будет крайне мало. Все хвойные породы содержат большое количество смолы и других вяжущих веществ. Однако, несмотря на это, именно сосна идет на отопление, причина — невысокая цена и доступность. Но такие дрова довольно быстро сгорают, засоряя топку.

Так что если в качестве основного средства отопления используется сосна, придется время от времени прочищать дымоход. Для печей с прямой трубой (как в банях) это не так важно — здесь дым и продукты горения выходят свободно, не оседая на стенках прохода. А вот в домах, где печной канал имеет изгиб, чрезмерное количество сажи может стать причиной потери тяги и, как следствие, задымления в помещении.

Считается, что лучшие дрова заготавливаются в зимний период, когда деревья содержат минимум влаги и их практически не нужно сушить. Весной и летом в стволах происходит активное сокодвижение, что увеличивает время просушки. Чтобы понять, какими дровами лучше топить дом, можно взять два полена из общей кладки и постучать друг о друга. Хорошо, если слышен характерный звонкий стук — это означает, что в древесине содержится минимум влаги и она будет прекрасно гореть.

О топливных брикетах

Помимо дров для отопления все чаще используют брикеты, которые у нас делают из опилок. В них нет клея. Прочность и форму брикеты набирают за счет сильного прессования и максимальной сушки, поэтому их сжигание не наносит вреда здоровью человека. Выбирайте брикеты максимальной плотности. Чем выше плотность, тем равномернее и дольше горят брикеты, они не рассыпаются и оставляют много жарких, долго тлеющих углей. Плотность должна быть указана на упаковке.

Перед покупкой большого количества брикетов возьмите образцы по 10-20 кг из разных мест. Проверьте их на прочность: если брикет легко ломается и крошится, значит, он слабо спрессован или содержит много влаги. Сожгите каждый образец в печке. Обратите внимание на жар: как долго и с какой тягой горят брикеты. Чем меньше тяга, при которой способны гореть брикеты, тем лучше. Посмотрите, какие угли они оставляют: держат форму или распадаются на маленькие угольки? Это единственно верный способ выбрать качественные брикеты для отопления.

Александр ФЕДОТОВ