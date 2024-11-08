Следующая неделя ожидается промозглой

Атмосферное давление в основном останется повышенным, поэтому большую часть недели ветер будет слабым, сильных осадков не ожидается.

В следующие выходные возможен дождь и снег.

В конце этой недели в Латвии ожидается пасмурная погода, во многих местах будет дождливо, кое-где видимость ухудшит дымка или туман. Ветер слабый. Температура воздуха опустится примерно на градус.

На следующей неделе температура воздуха ночью может опуститься до нуля, местами чуть ниже. Дни также станут немного прохладнее. Небо будет затянуто облаками, лишь изредка будет показываться солнце.