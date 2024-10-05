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Слайдиньш: «Думаю, никто не хочет, чтобы Россия распалась, тогда ничего нельзя будет предусмотреть»

TV24 5 октября, 2024 18:20

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В эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā зритель сурово высказался по поводу того, что союзники тянут с поддержкой Украине, подчеркнув, что такое отношение ставит под угрозу способность Украины победить в войне с Россией.

Зритель использовал следующее образное сравнение: "Если в курятнике бушует бешеная лиса, то это нормально - ликвидировать ее как можно скорее. А тут, видимо, ждут, когда она переест и сама упадет мертвой".

Задавший вопрос зритель выразил опасение, что промедление с предоставлением Украине необходимых ресурсов и разрешений тяжело сказывается на ее способности сражаться, и это может дорого обойтись не только Украине, но и всей Европе. "Пока народ жертвует и переживает, некоторые из нас живут на таблетках Nervostrong", - подчеркнул он.

Майор НВС Янис Слайдиньш в ответ пояснил: "Эта война никому на самом деле не выгодна". Он упомянул об экономических проблемах в Германии, которые, по его мнению, являются одним из препятствий для эффективной помощи. "В Германии мы видим спад экономики и уменьшение ВВП. Они не хотят растрачивать ресурсы, поскольку сосредоточены на своих проблемах", - прокомментировал ситуацию Слайдиньш, отметив, что экономические соображения влияют на решения о военной помощи.

"Думаю, никто не хочет, чтобы Россия распалась, так как тогда действительно ничего нельзя будет знать наперед", - заявил Слайдиньш, подчеркнув, что делается все, чтобы России стало ясно: Украину она не захватит, чтобы она сама оттуда ушла.

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