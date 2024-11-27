Скверные новости от «группы друзей «Rail Baltica» из Страсбурга: Латвия не получит всего финансирования

"Я не понимаю, чего ждет правительство, каких чудес? Не стоит ехать в Брюссель с бутылкой бальзама, чтобы выбить дополнительные деньги, как предлагают некоторые. Здесь денег нет", - заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле. В свою очередь депутат Нил Ушаков, член бюджетного комитета Европарламента, сказал: "Все очень плохо. Мы можем не надеяться получить финансирование в полном объеме. Это нереально, учитывая все, что уже происходит в Европе, и все, что еще будет происходить. Нам придется самим софинансировать в очень большом объеме. Сможем ли мы найти такое софинансирование, я очень сомневаюсь".

Форум "Группы друзей "Rail Baltica"" был создан для обеспечения необходимой политической поддержки проекта на европейском уровне. В нем участвовали представители "RB Rail", министерств сообщения стран Балтии, депутаты Европарламента от разных политических групп и стран.