Скрывайте ваши денежки: со счета могут пропасть деньги даже без запроса Smart ID; как тут быть?

О пропаже со своего счета в соцсети "Х" написал Павилс:

"Я должен предупредить людей о том, что существует некий механизм: мошенники могут произвести расчет с использованием карты без получения подтверждения Smart ID. 30 ноября я получил такой запрос на свой телефон и посмеялся - мол, глупые мошенники, я это подтверждать не собираюсь.

А три дня спустя оказалось, что мошенники смеются последними - эта сделка попала в выписку счета. Я информировал банк, будет интересно следить за тем, как это будет решаться.

Банк предлагает закрыть эту карту и взять новую. И закрыть покупки в интернете (кому в эти дни покупки в интернете нужны). Что же еще остается, если оказывается, что суперрешения в сфере безопасности все же не решают этот вопрос безопасности достаточно хорошо".

Впоследствии он дописал: "Банк, надо отдать ему должное, вернул сумму уже сегодня. Могу сказать, результат скучноватый - я-то надеялся, что меня кто-то будет вовлекать в расследование, разъяснять хитрые механизмы, а я буду все это записывать".

Ему отвечают:

- Покупки в интернете надо все время держать отключенными. Как только собираешься что-то купить в интернет-магазине или пополнить Mobilly, включай эту функцию, а когда купил, сразу отключай. Это все равно что закрыть кошелек, а не оставить его нараспашку.

- Пару недель назад на карту предприятия пришел такой запрос на сумму 300 евро.

- Я бы никогда со своей главной банковской карты не стал активизировать покупки в интернете. Для этого есть карты банка Revolut и виртуальные.

- Посмотрите, сколько и каких устройств у вас привязано к аккаунту Smart ID. Возможно, какие-то из них - лишние.

- На другом телефоне есть клон, с которого они подтверждают.