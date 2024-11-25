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«Скорее всего, это займет год»: расследовать крушение самолета в Литве будут международные следователи

© LETA 25 ноября, 2024 17:54

Мир 0 комментариев

Scanpix/ AP Photo/Mindaugas Kulbis XAZ114

Для расследования причин крушения в Вильнюсе зарегистрированного в Испании грузового самолета DHL прибудут следователи из Германии и Испании, а само расследование займет около года, заявил руководитель отдела транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис.

"На данный момент у нас есть информация о том, что ведомство по безопасности Германии назначило четырех следователей для проведения расследования обстоятельств, и в настоящее время они находятся на пути в Литву. Орган расследования безопасности Испании назначил двух следователей, которые прибудут в Литву в ближайшее время", - сказал Науйокайтис в понедельник порталу "15min".

По его словам, расследование может занять около года.

"Согласно законодательству Европейского союза (ЕС), желательно (завершить расследование - BNS) как можно скорее, но, скорее всего, это займет год. Как минимум год, но, когда мы соберем фактическую информацию, мы сможем опубликовать и промежуточные сообщения", - добавил он.

Науйокайтис сообщил, что о случившемся проинформированы и власти Соединенных Штатов Америки (США), поскольку самолет был произведен там, Международная организация гражданской авиации, Европейская комиссия и Агентство авиационной безопасности ЕС.

"Единственная цель расследования обстоятельств безопасности - предотвратить аварии и инциденты в будущем, а не определить, кто виноват или несет ответственность. То, кто виноват и кто несет ответственность, определяют судебные органы. Наше расследование направлено исключительно на обеспечение авиационной безопасности и не зависит от других досудебных административных расследований, цель которых - определить, кто виноват", - пояснил представитель Минюста.

Он отметил, что литовские власти впервые сталкиваются с подобной ситуацией.

"Авария такого масштаба, наверное, первая в истории независимой Литвы", - сказал Науйокайтис.

Грузовой самолет DHL при заходе на посадку в аэропорт Вильнюса разбился в понедельник около 5:30 утра. На борту находился экипаж из четырех человек, в результате крушения погиб гражданин Испании, а еще один испанец, немец и литовец получили ранения.

Упавший "Boeing 737" принадлежал испанской авиакомпании "Swift Air" и использовался для перевозки посылок DHL. Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига.
 

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