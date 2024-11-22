Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 22. Ноября Завтра: Aldis, Aldris, Alfons

Скончался на месте: на Даугавгривском шоссе машина сбила пешехода

© LETA 22 ноября, 2024 11:28

Важно 0 комментариев

В Риге в четверг в дорожно-транспортном происшествии на Даугавгривсском шоссе погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 17.30, когда водитель «Рено» наехал на мужчину, который скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Почему Литва приняла Закон о нацменьшинствах, а Латвия — нет: Алексей Димитров

Новости Латвии 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?

Читать
Загрузка

Трамп такой шоумен: Раев открыл детали разговора Ринкевича с будущим президентом США

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

Война в Украине продолжается, и сценарии ее окончания становятся все более неясными, считает полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС), депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев. В программе «О войне в Украине с Игорем Раевым» на телеканале TV24 он рассказывает, что решение конфликта требует стратегического мышления как со стороны Украины, так и со стороны ее союзников.

Война в Украине продолжается, и сценарии ее окончания становятся все более неясными, считает полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС), депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев. В программе «О войне в Украине с Игорем Раевым» на телеканале TV24 он рассказывает, что решение конфликта требует стратегического мышления как со стороны Украины, так и со стороны ее союзников.

Читать

Еще одни сдались: в Риге закрылась сеть заправок

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.

Читать

Компенсации как бы есть, но реально их нет: апелляцию потерпевших по делу Золитуде рассмотрят 19 декабря

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

Вчера исполнилось 11 лет со дня трагедии в Золитуде, когда под кровлей внезапно рухнувшего супермаркета было погребено 54 человека. Десятки людей получили повреждения разной степени тяжести. Долго тянулось следствие, затем суд. Вынесенный в итоге приговор у многих вызвал недоумение и даже возмущение – виновным был признан инженер Ивар Сергет - лишь один из девяти обвиняемых. Ему же присудили выплату всех компенсаций потерпевшим на общую сумму в 5 миллионов евро.

Вчера исполнилось 11 лет со дня трагедии в Золитуде, когда под кровлей внезапно рухнувшего супермаркета было погребено 54 человека. Десятки людей получили повреждения разной степени тяжести. Долго тянулось следствие, затем суд. Вынесенный в итоге приговор у многих вызвал недоумение и даже возмущение – виновным был признан инженер Ивар Сергет - лишь один из девяти обвиняемых. Ему же присудили выплату всех компенсаций потерпевшим на общую сумму в 5 миллионов евро.

Читать

«Путин всегда готов нападать, Трамп — девелопер по натуре». Меркель написала мемуары

Мир 11:37

Мир 0 комментариев

Ангела Меркель намеренно тормозила процесс вступления Украины в НАТО, опасаясь ответных действий России, а Владимир Путин так и не смирился с победой США в холодной войне, следует из мемуаров бывшего канцлера Германии, отрывки которых опубликовало немецкое издание Die Zeit.

Ангела Меркель намеренно тормозила процесс вступления Украины в НАТО, опасаясь ответных действий России, а Владимир Путин так и не смирился с победой США в холодной войне, следует из мемуаров бывшего канцлера Германии, отрывки которых опубликовало немецкое издание Die Zeit.

Читать

Особо чистые? Что нам продают под видом экологических товаров

Бизнес 11:30

Бизнес 0 комментариев

На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?

На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?

Читать