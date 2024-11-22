Скончался на месте: на Даугавгривском шоссе машина сбила пешехода

На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?