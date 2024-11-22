Скончался на месте: на Даугавгривском шоссе машина сбила пешехода

Авария произошла около 17.30, когда водитель «Рено» наехал на мужчину, который скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Риге в четверг в дорожно-транспортном происшествии на Даугавгривсском шоссе погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
Авария произошла около 17.30, когда водитель «Рено» наехал на мужчину, который скончался на месте.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?
В начале ноября Литва приняла Закон о национальных меньшинствах, который обсуждался почти 15 лет. Приняла, в основном, благодаря настоятельным рекомендациям экспертов Совета Европы, активности польской диаспоры и заинтересованности официальной Варшавы. В чем отличие от Латвии?
Война в Украине продолжается, и сценарии ее окончания становятся все более неясными, считает полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС), депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев. В программе «О войне в Украине с Игорем Раевым» на телеканале TV24 он рассказывает, что решение конфликта требует стратегического мышления как со стороны Украины, так и со стороны ее союзников.
Война в Украине продолжается, и сценарии ее окончания становятся все более неясными, считает полковник запаса Национальных вооруженных сил (НВС), депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев. В программе «О войне в Украине с Игорем Раевым» на телеканале TV24 он рассказывает, что решение конфликта требует стратегического мышления как со стороны Украины, так и со стороны ее союзников.
Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.
Все три заправочные станции сети Liepiņš nafta сегодня закрылись, сообщают представители сети.
Вчера исполнилось 11 лет со дня трагедии в Золитуде, когда под кровлей внезапно рухнувшего супермаркета было погребено 54 человека. Десятки людей получили повреждения разной степени тяжести. Долго тянулось следствие, затем суд. Вынесенный в итоге приговор у многих вызвал недоумение и даже возмущение – виновным был признан инженер Ивар Сергет - лишь один из девяти обвиняемых. Ему же присудили выплату всех компенсаций потерпевшим на общую сумму в 5 миллионов евро.
Вчера исполнилось 11 лет со дня трагедии в Золитуде, когда под кровлей внезапно рухнувшего супермаркета было погребено 54 человека. Десятки людей получили повреждения разной степени тяжести. Долго тянулось следствие, затем суд. Вынесенный в итоге приговор у многих вызвал недоумение и даже возмущение – виновным был признан инженер Ивар Сергет - лишь один из девяти обвиняемых. Ему же присудили выплату всех компенсаций потерпевшим на общую сумму в 5 миллионов евро.
Ангела Меркель намеренно тормозила процесс вступления Украины в НАТО, опасаясь ответных действий России, а Владимир Путин так и не смирился с победой США в холодной войне, следует из мемуаров бывшего канцлера Германии, отрывки которых опубликовало немецкое издание Die Zeit.
Ангела Меркель намеренно тормозила процесс вступления Украины в НАТО, опасаясь ответных действий России, а Владимир Путин так и не смирился с победой США в холодной войне, следует из мемуаров бывшего канцлера Германии, отрывки которых опубликовало немецкое издание Die Zeit.
На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?
На фоне страшилок о пестицидах, ГМО и прочих Е-добавках потребитель охотно воспринял новую тенденцию на рынке: производство экологических товаров. Под ними подразумеваются не только продукты питания, но и косметика, моющие средства и даже одежда и галантерея. Стоят они дороже обычных, поскольку считается, что они являются экологически чистыми. В крупных латвийских супермаркетах появились даже специальные отделы «эко". Но как покупателю определить, действительно он приобретает продукт, выращенный и произведенный без всякой химии, или же производитель просто использует экологическую ширму?