Скончался Иван Иванов — экс-депутат Рижской думы и один из создателей Социалистической партии Латвии

В своем посте он пишет:

"Горе всегда приходит нежданно. Так нежданно ко мне пришла горькая весть о том, что Ивана Пимановича не стало. Ещё день назад мы обсуждали с ним наши проблемы. Он, как всегда, был бодр и оптимистичен. И вот его нет среди нас. Нет рядом крепкого и надёжного плеча товарища, друга, единоверца, всегда готового прийти на помощь. Мы потеряли неутомимого борца за справедливость, доброго и надёжного человека. Но на всё, как говорят, воля Божья...

Этого спокойного подтянутого и немногословного ветерана хорошо помнят многие рижане, хотя он выходец из Латгалии. И это нетрудно объяснить. За свои двадцать лет депутатской деятельности в Рижской думе до её роспуска он сделал немало полезного для города да и для многих рижан в отдельности.

Это был отзывчивый и справедливый избранник народа. Он всегда входил в положение рижан и если что обещал, держал слово.

Убедился на личном опыте. Не случайно его постоянно избирали в Думу без особой рекламы. Да и сам он себя пиарить не любил. Хотя выпускнику РКИИГА, отцу двух примерных сыновей есть что о себе рассказать. Он - один из создателей Социалистической партии Латвии, верный сподвижник Альфреда Рубикса, который еговсегда уважал и ценил.

А такое оригинальное отчество Ивана - «Пиманович» напоминает, что у его рода крепкие славянские корни. И он, действительно, из потомственной семьи латгальских староверов, в которой чтут и веру, и традиции древлеправославия. И вполне закономерно то, что Пиманович пользовался заслуженным уважением в Старообрядческом обществе Латвии. И в нём его никогда не забудут.

(...)

Ивана Пимановича Иванова нам будет всем не хватать. Он навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти".