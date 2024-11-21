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Сколько помидоров может купить латвиец на одну зарплату? Очередное сравнение цен от la.lv

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 13:13

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LETA

Портал la.lv, продолжая серию статей о сравнении цен в разных странах мира, на этот раз сравнил цены на помидоры.

«Я зашел в магазин TOP. Помидоров было 3 вида... Красные из Турции (1,99 евро/кг), красные из Латвии (7,25 евро/кг) и желтые (около 6,00 евро/кг). На кассе кассир спрашивает – какие у вас помидоры? (..) Конечно, они по 1,99 евро, я не миллионер, чтобы покупать остальное", - написал на Facebook один местный житель.

По данным официальной базы данных Центрального статистического управления, средняя розничная цена 1 кг помидоров в Латвии в сентябре этого года составляла 2,18 евро, а в октябре - 2,96 евро.

Год назад, в октябре 2023 года, помидоры (1 кг) стоили 2,39 евро, но пять лет назад, в октябре 2019 года, мы покупали помидоры по 1,73 евро (кг).

Статистический инструмент, который собирает и сравнивает все мировые цены, показывает, что текущая средняя цена на помидоры в латвийских магазинах составляет 3,09 евро (кг).

И если сравнить эту стоимость с ценами в 98 странах мира, для удобства переведя все цены в евро, то Латвия будет находиться в этом списке на 21-м месте. Самые дорогие помидоры в Швейцарии – 5,64 евро. Далее идет Южная Корея, где средняя цена помидоров (кг) составляет 5,30 евро, а на третьем месте Новая Зеландия - 5,01 евро за кг. Четвертая позиция у США - 4.64 евро, пятая у Германии - 4.35, шестая у Австралии - 4, 08 евро, седьмая у Японии - 4, 07 евро, восьмая у Австрии - 4, 05 евро, девятое и десятое места с одинаковой стоимостью в 4,03 евро за килограмм у Норвегии и Дании.

Если сравнивать ситуацию с нашими соседями, то Литва занимает 25-е место в топе с ценой 2,91 евро, а Эстония - 29-е место - 2,80 евро.

Но тут еще нужно вспомнить, какие в этих странах средние зарплаты после уплаты всех налогов. Например, в Швейцарии - 6 352, 33 евро. В Норвегии - 3 139, 57 евро. В Дании - 3 390,66 евро. В Германии 2838, 04 евро. А в Латвии - 1139, 15 евро.

Глава отдела развития аграрного рынка Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе подчеркивает, что нет оснований думать, что цены на что-то в ближайшее время могут снизиться, учитывая, что в следующем году затраты на рабочую силу и минимальная заработная плата снова вырастут.

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