Скинхедов привлекут к ответственности за разжигание ненависти

В апреле этого года полиция завела уголовное дело по факту того, что представитель субкультуры скинхедов, используя соцсети, несколько раз выкладывал публикации, направленные на разжигание расовой ненависти. Он также применил насилие и угрозы в отношении представителя панк-субкультуры, а его действия снимала на видео его девушка на мобильный телефон. Затем видео было размещено в соцсетях.

В ходе досудебного расследования уголовного процесса были получены доказательства других уголовных преступлений, совершенных этими лицами — умышленной порчи имущества, а также угроз, направленных на возбуждение расовой ненависти.

В четверг 31 октября Госполиция направила материалы уголовного процесса в прокуратуру, прося начать уголовное преследование двух подозреваемых.

В полиции напоминают, что разжигание расовой ненависти, за которое предусмотрена уголовная ответственность в статье 78 Уголовного закона, может происходить и в социальных сетях путем размещения необдуманных публикаций. Поэтому Госполиция призывает интернет-пользователей здраво оценивать, что именно они собираются публиковать в Интернете.

В Службе госбезопасности уже указывали, что в последнее время выявлен рост числа молодых людей, которые проявляют повышенный интерес к идеологиям правого экстремизма и делятся своими взглядами в социальных сетях и мессенджерах, пытаясь найти единомышленников как в Латвии, так и в других странах. Чтобы предотвратить распространение правого экстремизма в обществе, усилены профилактические меры, а также в тесном сотрудничестве с Госполицией спецслужбы выявляют сторонников насильственного экстремизма.

Службы призывают сограждан быть наблюдательными и при обнаружении признаков радикализации окружающих в первую очередь стараться выяснить в мирных разговорах причины изменения поведения или внешнего вида этиъ людей. Однако если человек не настроен на сотрудничество и проявляет повышенную агрессивность, лучше немедленно сообщить об этом.

Служба госбезопасности подготовила два информационных буклета — о знаках и символах, характерных для сторонников правого и левого экстремизма. Буклеты доступны здесь.