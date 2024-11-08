Скидка: продается Дом Москвы — по сниженной цене

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем. Стартовая цена аукциона установлена ​​в размере 2,499 миллиона евро, шаг аукциона – 10 000 евро.

Аукцион по возрастанию начнется в пятницу, 8 ноября, завершится 9 декабря 2024 года в 13:00.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны до 28 ноября 2024 года внести на расчетный счет VNĪ залог в размере 10% от начальной цены выставляемой на аукцион недвижимости.

Как сообщается, снижение стартовой цены аукциона на 10% до 2,499 млн евро, произошедшее 5 ноября, является уже вторым снижением цены для Дома Москвы - первое снижение на 20% было произведено в октябре 2024 года после первого несостоявшегося аукциона.

Уже сообщалось, что повторный аукцион по продаже Дома Москвы в конце октября не вызвал интереса у потенциальных инвесторов. Недвижимость VNĪ на улице Марияс в Риге предлагалась к покупке на повторном аукционе по стартовой цене 2,856 миллиона евро.

Сообщалось также, что на предыдущем аукционе, который стартовал 20 августа и завершился 19 сентября, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро.

11 января 2024 года Сейм принял в окончательном чтении закон «О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности», что привело к передаче так называемого Дома Москвы в собственность государства. Цель закона – гарантировать безопасность латвийского государства, в том числе своевременно предотвращать угрозы демократическому государственному строю.

По мнению авторов - Комиссии национальной безопасности - закон обеспечит прекращение политической деятельности под видом культурных мероприятий и просвещения по интересам в Доме Москвы, угрожающей национальной безопасности Латвии, Дом Москвы ликвидируется как "бренд" политики российских соотечественников, и предотвращает опасность для Латвии, её государственности и национальной безопасности.

26 марта 2024 года правительство приняло решение передать принадлежащий Минтрансу Дом Москвы в собственность Минфина.

Ожидается, что полученные на аукционе средства будут зачислены в государственный бюджет, а затем переданы на поддержку народа Украины.

Московский культурно-деловой центр был построен в 1976 году, в начале 2002 года началась реконструкция бывшего здания железной дороги, которое Москва приобрела у ЗАО «Латвияс Дзелзцельш» в результате смены собственника. Открытие состоялось 28 мая 2004 года. Пятиэтажное здание, включающее также один подземный этаж, имеет общую площадь 4482,4 квадратных метра.

VNĪ была основана в 1996 году, ее единственным владельцем является Министерство финансов.